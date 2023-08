Apple : une date a été dévoilée pour la présentation de l’iPhone 15 !

Beaucoup de rumeurs circulent déjà à propos de l’iPhone 15. Certaines affirment que cette nouvelle gamme de smartphone d’Apple sera dotée d’un nouveau design avec des bords légèrement incurvés et des bordures plus fines autour de l’écran.

Néanmoins, si l’apparence de l’iPhone 15 est déjà à peu près connue, Apple n’a pas encore dévoilé la date de présentation de son prochain fleuron. Du moins, de manière officielle puisque, dans les coulisses, plusieurs personnes proches de l’entreprise sauraient déjà quand ça se fera.

Les rumeurs sur la sortie de l’iPhone 15

D’après les informations de 9to5Mac, des opérateurs de téléphonie mobile auraient demandé à leurs employés d’être présents le 13 septembre 2023 pour assister à une annonce majeure sur les smartphones. Pour rappel, Apple aime organiser ses événements iPhone au mois de septembre. Malgré tout, rien n’affirme que ladite annonce sera la sienne.

Pour information, la plupart des événements d’Apple se sont tenus un mardi. À l’exception de l’événement Apple de 2022 qui a eu lieu le mercredi 7 septembre. Cette année, le 13 septembre tombe également un mercredi. Reste à savoir si le géant à la pomme a jeté son dévolu sur cette date pour faire son annonce. En tout cas, si Apple confirme cette date pour dévoiler l’iPhone 15, il est possible que les précommandes s’ouvrent le vendredi 15 septembre. Il se peut aussi que le nouveau smartphone de la marque soit officiellement lancé au plus tard le 22 septembre.

Que sait-on sur la future gamme Apple ?

Pour le moment, on sait déjà que la nouvelle gamme se déclinera en quatre modèles. Ils embarqueront tous les fonctionnalités Dynamic Island et USB-C. Les rumeurs avancent également qu’Apple remplacera le cadre en acier inoxydable des modèles Pro en un nouveau cadre en titane.

Mais ce n’est pas tout. L’iPhone 15 et 15 Plus seraient alimentés par la puce A16 Bionic. Tandis que les modèles 15 Pro et 15 Pro Max seraient dotés de la nouvelle puce A17. Le plus grand modèle Pro bénéficiera également d’un nouvel objectif périscope pour un meilleur zoom optique.

Enfin, certains rapports déclarent que la nouvelle gamme sera plus chère de 200 dollars par rapport à la gamme iPhone 14.