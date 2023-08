YouTube : le 1080 Premium est désormais disponible sur certains appareils !

Plus tôt cette année, YouTube a annoncé qu’il déploierait un nouveau niveau exclusif pour ses abonnés Premium. Il s’agit du « 1080 Premium ». Ce nouveau niveau de résolution d’image a fait ses débuts sur les appareils iOS. Néanmoins, YouTube a récemment annoncé que cette résolution d’image est désormais disponible sur le Web et sur certains appareils TV.

A noter que le « 1080 Premium » fonctionne sur de nombreuses vidéos. Cependant, il améliore plus le débit binaire du contenu que sa résolution. En conséquence, les vidéos disposent d’une meilleure qualité globale due à un aspect plus net, avec plus de détails.

Que sait-on sur cette version 1080 Premium ?

D’après les explications de YouTube, 1080 Premium est désormais déployé à tous les utilisateurs sur le Web, qu’ils soient abonnés ou non. Néanmoins, si un utilisateur qui n’a pas souscrit à un abonnement payant clique dessus, un message apparaîtra l’enjoignant de s’inscrire pour bénéficier de la nouvelle résolution d’image.

Par ailleurs, YouTube a également déclaré que certains appareils TV pourront désormais profiter de cette qualité d’image, notamment les Chromecasts et les « consoles de jeux non basés sur Android de Google ». L’entreprise n’a pas donné plus de détails dessus.

A savoir que c’est la première fois que YouTube fait bénéficier le niveau 1080 Premium aux appareils en dehors de l’écosystème iOS.

Quid de la résolution 1080p « classique » ?

Pour le moment, pas d’inquiétude à avoir. La résolution en 1080p continuera d’être accessible à tous les utilisateurs de la version gratuite de YouTube.

En effet, le niveau 1080 Premium n’est qu’une évolution de cette résolution. Au premier abord, la différence ne devrait pas vraiment se sentir à la lecture des vidéos. Néanmoins, comme dit plus haut, la version « Premium » aura plus de débit binaire ce qui confèrera une meilleure fluidité aux mouvements et rendra visible plus de détails sur les vidéos.