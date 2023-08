Votre MacBook est lent ? Voici LA solution

Depuis un certain temps, vous avez remarqué que votre MacBook est lent et chauffe ? Il se peut aussi que vous ayez constaté que votre Mac soit lent au démarrage. Vous souhaitez savoir ce qui ralentit votre ordinateur et comment résoudre le problème ? Nous nous penchons justement sur ce sujet dans cet article !

Qu’est-ce qui ralentit votre MacBook ?

Le ralentissement de votre ordinateur peut être dû à de nombreux facteurs :

Si votre MacBook n’a pas été redémarré depuis un certain temps, cela peut causer un ralentissement. Il faut savoir que le redémarrage permet de vider le cache, de fermer les programmes et de réinitialiser totalement la mémoire RAM.

La lenteur de votre MacBook peut aussi résulter du lancement automatique de plusieurs applications dont vous n’avez pas nécessairement besoin. D’ailleurs, sachez que si vous ouvrez beaucoup de programmes en même temps, cela crée une surcharge de tâches pour votre MacBook.

Par ailleurs, votre MacBook peut également ralentir si le disque dur est saturé ou si son système d’exploitation n’est pas à jour. Enfin, il se peut aussi que le ralentissement de votre MacBook soit dû à une mauvaise connexion Internet.

Quelque soit la raison qui cause la lenteur de votre MacBook, cela peut grandement nuire à votre productivité. Par conséquent, il est urgent de nettoyer et optimiser votre ordinateur. Pour cela, nous vous recommandons d’utiliser un logiciel professionnel de nettoyage et d’optimisation. C’est justement le cas de Mac Washing Machine X9, une application développée par Intego, une entreprise de référence en matière de sécurité informatique.

Pourquoi utiliser Mac Washing Machine X9 pour retrouver la rapidité de votre MacBook ?

Il existe effectivement plusieurs logiciels qui proposent un nettoyage en profondeur d’un ordinateur MacBook. Il est donc légitime de se demander ce qui rend le logiciel Mac Washing Machine X9 préférable aux autres options qui s’offrent à vous. Voici les réponses.

Ce logiciel traque tous les fichiers inutiles

Si vous voulez faire le grand ménage sur votre MacBook, c’est le logiciel à avoir. Non seulement il supprime les fichiers inutiles, mais il détecte aussi les doublons, les applications inutilisées et les fichiers temporaires. De plus, il range votre Bureau, votre Dock et vos dossiers ! Pas d’inquiétude : le logiciel sollicite votre validation pour ses propositions de nettoyage avant de tout supprimer.

Facile à utiliser

Le logiciel Mac Washing Machine X9 est entièrement en français pour vous faciliter son utilisation. Les réglages prennent la forme d’interrupteurs et une fois lancée, l’application va affiner le tri et vous permettre de contrôler ses actions.

Le logiciel va plus loin en protégeant votre MacBook

En effet, le Mac Washing Machine X9 n’est pas seulement un logiciel de nettoyage. Il propose aussi d’autres services comme celui de pare-feu, antivirus, sauvegarde, etc.

Avec toutes ses fonctionnalités, vous vous demandez si le prix de cette petite merveille n’est pas salé ? Eh bien non puisque cet utilitaire, qui est habituellement vendu au prix de 49.99 € est actuellement en promotion à 19.99 € ! Alors foncez sur le site officiel d’Intego pour découvrir Mac Washing Machine X9 !