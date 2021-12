Netflix ajoute deux nouveaux jeux à son catalogue gaming

Netflix étoffe déjà son catalogue de jeux vidéo, quelques semaines après son lancement. Au programme des nouveautés, du bowling et des courses de voiture !

Bowling Ballers et Asphalt Xtreme disponibles sur Netflix Gaming

Début novembre, Netflix a lancé son service de jeux vidéo sur iOS et Android avec un catalogue qui comprenait initialement 5 jeux : Stranger Things 1984, Stranger Things 3 Le Jeu, Teeter (Up), Shooting Hoops et Card Blast.

Le premier jeu, Bowling Ballers, s’éloigne des traditionnels jeux de Bowling pour s’orienter un peu plus vers le genre runner sans fin. Vous devez lancer votre boule et la faire aller le plus loin possible en évitant tous les pièges et en essayant de renverser le plus de quilles possible. Bowling Ballers est un titre développé spécialement pour Netflix par le studio Frosty Pop (créateur de Teeter Up et Shooting Hoops pour la plateforme).

Des jeux gratuits pour les abonnés, sans publicité ni achat intégré

L’autre nouvel ajout apportera davantage de gameplay. Asphalt Xtreme a été un titre Gameloft assez populaire pendant quelques années. C’était le deuxième spin-off de la série de jeux de course d’action Asphalt de Gameloft. On y retrouve cinq modes, plus de 300 niveaux en carrière, des défis et des courses à huit joueurs.

Le jeu a été développé d’août 2015 à septembre 2017, mais a disparu des stores le 30 septembre 2021. Netflix a ensuite récupéré la licence du titre de Gameloft pour l’ajouter à sa collection de jeux mobiles. Actuellement Asphalt Xtreme n’est pas encore disponible sur iOS.

Pour rappel, chaque abonné Netflix peut accéder gratuitement à ces jeux, sans publicité ni achat intégré.

Pour en profiter, rendez-vous dans l’onglet dédié aux jeux de l’application et choisissez celui auquel vous voulez jouer. Netflix vous redirige alors vers l’App Store ou le Google Play pour télécharger le jeu.

