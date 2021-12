Test – Asus Zenfone 8 : un smartphone compact et puissant

Asus a su écouter sa communauté en sortant un smartphone compact, le Asus Zenfone 8. Sa taille inférieure à 6 pouces fait de lui l’un des derniers smartphones réellement compacts possédant des caractéristiques haut de gamme. Ce ZenFone 8 est la mise à jour du ZenFone 7 de 2020.

Fiche technique : Asus Zenfone 8

Nom Asus Zenfone 8 Système d’exploitation Android 11 Processeur SoC Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G Mobile Platform Puce Graphique (GPU) Qualcomm® Adreno™ 660 Mémoire 8Go ou 16GB (LPDDR5) Stockage 128 Go ou 256 Go (UFS3.1) Certification IP65/IP68 Ecran 5,9″ (2400 x 1080 pixels)

120 Hz / 1 ms Samsung AMOLED display Poids

Dimensions 169g,

148 x 68.5 x 8.9 mm Appareil photo (dorsal) Capteur principal : 64 Mpx

Capteur secondaire : 12 Mpx Appareil photo (frontal) 12 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps Capteur d’empreintes Sous l’écran tactile Ports (entrées/sorties) USB-C Batterie 4000 mAh Couleurs Obsidian Black (Noir)

Horizon Silver (Argent) Prix 599 €

Design classique

Avec son châssis et ses contours en aluminium, le Zenfone 8 propose un écran AMOLED, d’une résolution de 1080 x 2400 pixels (446 ppp) et d’une dimension de 5,92 pouces, qui occupe 83% de la face avant. Avec son verre Corning Gorilla Victus, la résistance aux rayures n’est plus à prouver. Pour la face arrière, elle est en verre poli et d’une protection Corning Gorilla 3. Ce revêtement en verre poli est très salissant. Vous aurez des traces de doigts dès la première utilisation. Pour le garder propre, une coque est fournie. Ce design minimaliste se détache des autres modèles de téléphones sur le marché européen.

Avec ses dimensions de 148 x 68.5 x 8.9 mm et son poids plume de 169 grammes, on voit très rapidement la volonté d’Asus pour faire de son Zenfone 8 un smartphone compact. Le Zenfone 8 se veut petit, oui, mais puissant.

Enfin, côté design, de nombreux éléments sont à relever.

Sur la face avant, vous trouverez la caméra frontale de 12 Mpx dans le coin supérieur gauche du Zenfone 8. L’écran couvre la quasi-totalité du smartphone sans réelles pertes d’espace. La face arrière du Zenfone 8 intègre son module photo rectangulaire composé d’une caméra de 12 Mpx et une autre de 64 Mpx, ainsi qu’un flash LED et un micro pour l’enregistrement vidéo. Celui-ci est prépondérant. L’utilisation d’une coque permet de protéger ce modèle.

Sur le haut du smartphone, on retrouve les différents capteurs de luminosité et de proximité, ainsi qu’une prise mini-jack. Sur le bas, on retrouvera le haut-parleur, le microphone, la prise charge USB Type-C ainsi que le tiroir pour 2 nano SIM. Vous trouverez le bouton d’allumage (smart key) et la touche de volume sur le flanc droit.





Zenfone 8 : Petit mais puissant

L’Asus Zenfone 8 est un smartphone que l’on retrouve dans sa configuration testée ici, avec 8Go de RAM + 128Go de ROM. Deux autres configurations sont également proposées avec 8Go de RAM + 256Go de ROM et 16Go de RAM + 256Go de ROM.

Avec son processeur Qualcomm Snapdragon 888, et ses 8 Go de RAM, le Zenfone 8 promet des performances accrues. Il se relève très fluide et réactif lorsqu’il faut gérer plusieurs applications à la fois. Son écran affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz, confortable lors des cessions de jeux. Ce processeur affiche 8 cœurs Qualcoom Snapdragon 888, dont 1 de 2,84 GHz, 3 de 2,42 GHZ et 4 de 1,8 GHz. Le processeur graphique est l’Adreno 660.

En utilisation quotidienne et intensive, le Zenfone 8 chauffe beaucoup. Ce ressenti de chaleur est concret. En pleine cession de jeux, il affiche une température pouvant aller jusqu’à 50°C.





La faute au processeur Snapdragon 888 qui est très connu pour chauffer lors de l’utilisation. Le Zenfone 8 n’intègre pas de système de refroidissement pour maximiser son format compact.

Cette chaleur ressentie peut se voir diminuer en baisser les caractéristiques du smartphone. Il faudra sortir du mode « haute performance », réduire la qualité graphique et régler le taux de rafraîchissement au minimum. Lors du test gaming, le Zenfone 8 a été installé sur la manette de jeux Nacon MG-X.

Pour autant, il est dommage de devoir brider un appareil si puissant.

Côté stockage interne, le modèle testé relève 128 Go sur le papier, soit un peu plus de 110 Go utilisables.

Le Zenfone 8 est compatible avec les réseaux 5G, et intègre une puce NFC pour les paiements sans contact. Le déverrouillage peut se faire via le face-unlock ou via le lecteur d’empreinte situé au centre bas de l’écran.

Le module photo et vidéo

Le Zenfone 8 est composé de 3 capteurs photo. Le premier capteur se trouve sur la face avant, et permet la réalisation de selfie. D’une qualité de 12 Mpx, il s’ouvre à f/2.45, il permet de réaliser des photos et vidéo d’une qualité correcte. Cet objectif intègre un double autofocus à détection de phase qui fonctionne plutôt bien, surtout en mode portrait.

Les deux capteurs photos restants se situent au dos du smartphone. L’objectif principal est un grand angle Sony IMX686 de 64 Mpx, et s’ouvre à f:1.8 (OIS). Il capture en 16 Mpx par défaut. Il faut activer le mode 64 Mpx manuellement. Cet objectif possède un double autofocus à détection de phase.

Droite : mode large 12 Mpx / Gauche : mode 64 Mpx

Le dernier objectif est un ultra grand angle dual-pixel de 12 Mpx et s’ouvre à f/2.2.

Dans l’ensemble, la qualité d’image est bonne, le zoom n’est pas exceptionnel, mais il fait l’affaire pour prendre son chat en photo ou le paysage. De jour, l’objectif principal de 64 Mpx retranscrit des couleurs naturelles et assez bien équilibrées. Par contre, le mode 64 Mpx perd en contraste. La nuit, la qualité photo est correcte, sans particularité. Avec le mode nuit automatique, les détails ne sont pas toujours très présents, mais ce n’est pas choquant lorsqu’il fait sombre. Le zoom est numérique, avec les désavantages qu’il traîne.

Sans zoom

Zoom x2

Zoom max

L’objectif ultra grand angle de 12 Mpx intègre un double autofocus à détection de phase.

Le Zenfone 8 peut enregistrer des séquences jusqu’en 8K 24 FPD avec EIS. Également du 4K 60 FPS avec EIS mais aussi du 1080p 60 FPS avec HyperSteady.

On peut donc conclure que le Zenfone 8 n’a pas été développé pour concurrencer les photophones, mais il réalise de belles photos.

Autonomie

Le Zenfone 8 est équipé d’une batterie de 4000 mAh. Pour un smartphone compact, cette capacité est correcte, sans être surprenante. L’autonomie du smartphone varie beaucoup entre une utilisation performante et une utilisation réduite.

En mode performance » dynamique « , et un taux de rafraichissement en mode » adaptatif », le Zenfone 8 affiche une autonomie d’environ 16 heures.

En utilisation gaming immersive et un taux de rafraichissement de 120 Hz, l’autonomie chute rapidement à quelques heures.

Avec sa charge rapide de 30 W, le Zenfone 8 fait le 0% à 100% en 1H27 montre en main. Si vous êtes pressé, vous pourrez récupérer 60% en 25 mins de recharge. Ce qui n’est pas trop mal pour un smartphone compact. Malheureusement, vous n’aurez pas accès à la charge sans fil.

Pour un budget inférieur à 600 euros, l’Asus Zenfone 8 propose une certification IP68. Ainsi, il est étanche jusqu’à 1m50 pendant 30 minutes. De quoi ne plus avoir peur de faire tomber son téléphone dans l’eau. Cette certification est assez rare pour ce type de budget.

Galerie photos







Conclusion Asus Zenfone 8

Pour un budget d’environ 600 euros, Asus propose un smartphone complet, d’une taille intéressante pour ceux recherchant un petit smartphone et de caractéristiques techniques de qualité. Pour autant, la surchauffe du Snapdragon vient réellement gâcher l’utilisation intensive du smartphone. Le Zenfone 8 est doté d’un modèle photo de qualité, avec de bonnes performances, même en jeu, le tout accompagné d’une interface soignée.

L’Asus Zenfone 8 se dirige vers les utilisateurs ayant besoin d’un smartphone avant tout compact. Son utilisation au quotidien se relèvera confortable.

