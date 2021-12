Beeline Velo 2 : un objet connecté pour vos déplacements à vélo

Vous avez déniché le projet Beeline Velo 2 sur Kickstarter. Le vélo est un moyen de déplacement et/ou un loisir. Pour aller au travail, faire les magasins ou en balade, il ne fait aucun doute que sortir sur les deux-roues maintient notre corps et notre esprit en forme. Et que le vélo est un mode de transport écologique fantastique. Mais il peut être très difficile de trouver rapidement un bon itinéraire sûr et un moyen simple de le suivre.

Il existe des solutions, comme placer votre téléphone à votre guidon, mais ça n’est pas sans risques pour un appareil aussi précieux.

Le Beeline Velo 2, vous permettra de suivre une des itinéraires, lors de vos déplacements à vélo. De plus, ces itinéraires sont testés et validés par des cyclistes. Ainsi, vous trouverez trois types de trajets : rapide, tranquille et intermédiaire. Le trajet en mode tranquille vous permettra de faire votre déplacement sereinement sur votre vélo, en privilégiant les pistes cyclables et les voies partagées.

De plus, grâce à son application compagnon (iOS et Android), Velo 2 propose son propre Beeline Smart Routing* qui combine toutes les meilleures données de cartographie et d’utilisation de la route disponibles avec les informations de cyclistes qui ont déjà emprunté la route. Il vous suffit de saisir votre destination et jusqu’à trois itinéraires vous seront proposés pour vous y rendre.

Enfin, la batterie du Beeline Velo 2 offre jusqu’à 10 heures d’utilisation de jour, 20 heures d’utilisation de nuit et jusqu’à six mois en veille. Vous serez donc tranquille pour un grand nombre de déplacements à vélo.

Plus compact que le SmartHalo que nous avons testé, il ne dispose pas d’éclairage.