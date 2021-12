LaCie Rugged : des SSD aux châssis renforcés – Idées Cadeaux Noël

Noël arrive et il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Aujourd’hui, nous vous présentons la gamme Rugged du constructeur LaCie : des disques durs externes résistants.

LaCie Rugged : des disques durs renforcés, jusqu’à 8 To

Que ce soit pour emporter vos données partout avec vous ou augmenter la capacité de stockage de votre ordinateur de bureau, le SSD offre le meilleur compromis performance/prix.

Qu’il s’agisse de données personnelles sensibles, de documents, de contenus multimédias ou de jeux vidéo et sauvegardes de parties pour des consoles, le SSD est une solution de stockage à la fois fiable et hyper pratique. Vous pouvez l’emporter partout avec vous et le brancher facilement à vos divers équipements.

Bénéficiant d’un design renforcé, d’une capacité de stockage variable et d’une grosse vitesse de transfert, les SSD externes LaCie Rugged sont parfaits pour sauvegarder vos fichiers où que votre travail vous mène. De plus, ils s’utilisent de la même manière sur macOS et sur Windows.

Le boîtier au châssis d’aluminium est protégé par une coque orange. Outre les chutes, cette dernière peut préserver le disque même après un passage sous les roues d’une voiture ou d’un camion, assure LaCie. D’un point de vue technique, il est conforme à la norme MIL, ce qui signifie qu’il protège les données d’une chute accidentelle de 2 mètres. Avec sa coque en caoutchouc, il répond aussi aux impératifs de la norme IP54 pour offrir une protection contre l’eau et la poussière.

Une multitude de variantes pour tous les usages

Les disques durs LaCie sont disponibles en plusieurs versions (SSD ou non) qui possèdent toutes des particularités intéressantes :

LaCie Rugged SSD : la version SSD, permettant des vitesses de transfert élevées

LaCie Rugged SSD Pro : encore plus rapide, avec une compatibilité Thunderbolt 3 pour des débits allant jusqu’à 2 800 Mo/s

Rugged BOSS SSD : avec son écran d’état intégré, vous pouvez copier directement des contenus stockés sur des cartes SD ou des appareils USB, puis visionner et organiser ces contenus sur votre mobile via l’application LaCie BOSS, sans passer par un ordinateur.

Rugged RAID Shuttle : Large et plat, ce disque grande capacité se glisse sans difficulté dans un sac ou une enveloppe. Il propose un stockage jusqu'à 8 To, et il se pourrait qu'il soit à gagner d'ici peu !

Rugged Secure : avec la technologie d’autochiffrement Seagate Secure™, ce disque protège vos données contre toute tentative d’accès non autorisé

