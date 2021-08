Test – SSD Crucial P5 Plus : Le PCI-E 4.0 à la rescousse !

Il y a peu, nous testions le SSD Crucial P5. Aujourd’hui nous passons à son grand frère, récemment sorti, le P5 Plus. La différence entre les deux ? La compatibilité avec le standard PCI-Express 4.0. En effet, les anciennes versions tournaient grâce à la version 3.0 du standard PCI-Express. Cela peut paraître anodin, mais vous le verrez au cours de cet article, la différence est plutôt incroyable.

Caractéristiques de la gamme P5 Plus



Capacité Numéro de référence Vitesse de lecture séquentielle Vitesse d’écriture séquentielle Durée de vie (MTTF) Endurance (TBW) Prix 500 Go CT500P5PSSD8 6600 Mo/s 4000 Mo/s 2 millions d’heures 300 109,19€ 1 To CT1000P5PSSD8 6600 Mo/s 5000 Mo/s 2 millions d’heures 600 181,19€ 2 To CT2000P5PSSD8 6600 Mo/s 5000 Mo/s 2 millions d’heures 1200 371,99€

Comme à son habitude, Crucial offre une garantie de 5 ans sur cette nouvelle gamme de SSD. Si vous comparez les tableaux avec le Crucial P5, on peut voir un gros gap de performances, multiplié quasiment par deux ! Le prix quant à lui augmente légèrement.

Présentation

Comme tout SSD, le packaging est réduit à son strict minimum. À la différence de son petit frère, le Crucial P5 Plus dispose d’une petite vis en plus. Cette dernière permettra de fixer convenablement le SSD sur la carte mère. Sur le SSD nous retrouvons toujours le petit sticker mentionnant le modèle ainsi que le format M.2 2280. Si vous vous posez des questions sur le montage d’un SSD, vous pouvez toujours vous rendre sur notre article dédié au montage d’un ordinateur.









Les performances du P5 Plus

Tout comme son petit frère, il est désormais temps de passer au cœur du sujet : les performances de la bête du jour. Et je vous le dis d’avance, les résultats sont très, très bons ! Le premier test se passe sous CrystalDiskMark et permet de nous donner les chiffres d’écritures et lectures séquentiels. Ces derniers devraient donc se rapprocher des chiffres annoncés par le constructeur. Nous passerons ensuite à un autre logiciel similaire, ATTO. Il permet de simuler l’écriture et la lecture de fichiers en se rapprochant plus d’une utilisation normale.

Et avec CrystalDiskMark nous atteignons des vitesses folles. Pour rappel avec le Crucial P5 nous atteignions environ 3200 Mb/s en lecture et 2500 Mb/s en écriture. Avec son grand frère le P5 Plus les scores sont pulvérisés, plus que doublé que ce soit en lecture et en écriture. Un très beau travail de la part de Crucial !

Sous le benchmark ATTO, nous retrouvons des valeurs similaires, aux alentours des 2 fois plus rapides que son prédécesseur. Il faut le dire, le Crucial P5 Plus n’est pas prêt de vous faire ralentir !

Comme pour le Crucial P5, la température n’a subi aucune amélioration malheureusement. En effet, nous sommes ici aux alentours de 55 °C au repos. Quand le SSD est en charge, il montera relativement facilement à 70 °C.

Conclusion

Le passage en PCI-Express 4.0 est une petite révolution pour les performances des SSD grand public. Il est désormais possible de se procurer un SSD vraiment rapide à un tarif plutôt correct. Le modèle testé aujourd’hui, le Crucial P5 Plus avec une capacité de 1 To est disponible pour 181 € sur le site officiel.