Google Maps compte indiquer le prix des péages, comme sur Waze

Une nouvelle fonctionnalité, issue de l’application Waze, va arriver très prochainement sur Google Maps. Un message à destination des membres de programme bêta du service de navigation GPS vient en effet de dévoiler l’arrivée de l’affichage du prix des péages.

Le coût de votre trajet se précise dans Google Maps

Depuis de nombreuses années, Waze permet de connaître le prix des péages que vous allez rencontrer sur votre trajet. Depuis son rachat par Google en 2013, la fonctionnalité n’était cependant pas arrivée sur Maps. Tout cela sera prochainement de l’histoire ancienne. En effet, Android Police vient de déclarer que des messages Google envoyés à des membres du programme bêta de Maps viennent de montrer que l’entreprise américaine travaillait actuellement sur l’ajout de cette fonctionnalité.

Selon les informations récoltées, Google compterait ainsi afficher le prix des péages lors de la planification du trajet. De ce fait, les utilisateurs pourront découvrir en un clin d’œil l’investissement nécessaire s’ils souhaitent prendre l’autoroute. En cas de montant trop élevé, il leur sera ainsi possible d’opter pour une option moins couteuse via des routes nationales ou départementales par exemple.

À ce stade, on ne sait cependant pas si Google souhaite afficher dans Maps le prix de chaque péage ou le coût total des péages empruntés lors d’un trajet. Il est cependant possible que d’autres points de passages, comme des ponts par exemple, puissent être concernés par cette nouvelle fonctionnalité. On sait uniquement qu’une mention « Itinéraire avec péage » ferait son apparition.

Via cet ajout, Google met à bien le rachat de Waze effectué en 2013. La plateforme propose en effet une fonctionnalité similaire depuis maintenant 3 ans. Une estimation tarifaire des péages rencontrés sur le trajet est ainsi affichée aux utilisateurs lors de la planification d’un voyage. Cette dernière prend ainsi en compte le prix des péages d’après les informations ajoutées par la communauté Waze. Reste à savoir si Google souhaite ou non se servir de la même base de données ou utiliser un système différent.