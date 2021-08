iPhone 13 : il faudra encore attendre pour le capteur d’empreintes sous l’écran

L’évènement approche à grands pas : l’iPhone 13 sera présenté le mois prochain. Mais, malheureusement, il n’aura pas cette nouveauté tant attendue… En effet, Touch ID ne ferait pas encore son retour sur les iPhone.

Les iPhone 13 ne proposeront pas Touch ID sous l’écran

Sur le papier, Face ID est plus rapide que Touch ID. En réalité, surtout dans une période de pandémie où le port du masque est de rigueur, Face ID s’avère plutôt contraignant. Les propriétaires d’un iPhone sont obligés de taper leur code dès qu’ils portent un masque, ne peuvent plus payer rapidement avec Apple Pay. Et si vous voulez éliminer la contrainte du code, vous n’avez pas d’autres choix que de porter une Apple Watch.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent régulièrement le retour du capteur d’empreintes Touch ID, mais cette fois-ci sous l’écran, avec l’iPhone 13.

Apple travaille bien sur la technologie

Mark Gurman avait été le premier journaliste à parler des travaux d’Apple à propos de cette technologie. Plusieurs autres sources avaient depuis confirmé l’existence de tests, mais toujours au conditionnel. Et pour cause : le projet n’aurait finalement pas été retenu. En juin, l’analyste Ming-Chi Kuo évoquait plutôt une intégration sur l’iPhone 14 l’année prochaine. Et ce week-end, Mark Gurman a à son tour confirmé dans sa newsletter Power On que cela ne sera pas pour cette année.

“Apple a testé le système Touch ID sous l’écran pour les prochains iPhone, mais il ne sera pas disponible cette année” Mark Gurman

Impossible pour le moment de connaître la vraie raison de ce contretemps dans le développement de cette technologie sous l’écran. Gurman évoque tout de même quelques possibilités, comme le fait que les premiers résultats ne sont pas assez satisfaisants.

La présentation des 4 iPhone 13 est attendue pour le mois de septembre. Ces téléphones devraient embarquer une multitude de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques. Malheureusement, il est très peu probable que Touch ID fasse son grand retour en 2021.