Les iPhone 13 arriveraient dans moins d’un mois

Cela fait maintenant de nombreux mois que les rumeurs pullulent autour des futurs iPhone 13 d’Apple. Selon de récentes informations dévoilées par les analystes de chez Wedbush, l’attente ne serait plus très longue. En effet, la keynote de présentation des nouveaux smartphones de la marque à la pomme serait prévue pour la troisième semaine du mois de septembre 2021. Apple enchainerait ensuite avec la présentation de plusieurs produits jusqu’à la fin de l’année.

Une keynote pour les iPhone durant la semaine du 13 mai ?

En 2020, Apple a bousculé son calendrier à cause de la crise sanitaire. La marque à la pomme avait ainsi annoncé sa nouvelle génération durant le mois d’octobre. Cette année, la firme aurait décidé de revenir à un calendrier plus classique d’après les analystes de Wedbush. Ces derniers viennent en effet de souligner que la keynote des iPhone aurait des chances d’avoir lieu durant la troisième semaine de septembre. Apple renouerait ainsi avec sa traditionnelle période de présentation pour ses smartphones.

Dans une note dédiée aux investisseurs, les analystes de Wedbush, notamment chargés de surveiller la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Asie, estiment notamment que cette région aurait produit à elle seule entre 35 et 45 % des iPhone 13 assemblés lors du troisième trimestre 2021. De ce fait, la banque d’investissement américaine croit fortement à un lancement en septembre. Elle souligne ainsi avoir « une assurance accrue » dans le fait qu’Apple reprenne un calendrier de présentation normal pour ses iPhone en 2021. Les analystes de Wedbush vont même jusqu’à affirmer : « Du point de vue du calendrier, nous pensons que le lancement de l’iPhone 13 est prévu pour la troisième semaine de septembre ».

Une plus grosse production, pour plus de ventes

Concernant les volumes de production, les analystes prédisent un total de 90 millions d’iPhone 13 produits cette année. Cela représente une augmentation de 10 millions par rapport à la production d’iPhone 12 l’année dernière. D’après eux, cette augmentation de 12,5 % serait notamment due à l’apparition de la 5G sur les iPhone.

Étant donné que 250 millions des 975 millions d’iPhone en circulation dans le monde ont plus de 3 ans et demi, Wedbush estime que les ventes seraient plus importantes que l’année dernière. Cela pourrait en effet encourager des consommateurs à sauter le pas. La possibilité d’opter pour une version avec 1 To de stockage interne ferait aussi pencher la balance.

