Rafa Rophe : des crèmes revitalisantes aux ingrédients naturels et éco-tech

C’est la nouvelle qu’attendaient les personnes fatiguées des masques et de la chaleur torride. Rafa Rophe (PDG Hwang Ki-cheol) a lancé deux types d’essence, de crème et de brume qui aident à restaurer l’écologie de la peau.

Skin Ecology Essence Crème de Rafa Rophe

Rafa Skin Ecology Essence Cream est un produit pour revitaliser l’écosystème de la peau fatiguée par la chaleur et le masque. Il contient 10 sortes de matières premières naturelles (grosse casquette de fruit, Centella asiatica, ginseng doré, racine de réglisse, pousse d’arachide, soufre complexe, extrait d’illite, extrait de kaki, réglisse). C’est un concept cosmétique naturaliste avec des fonctions d’amélioration des rides et de blanchiment.

Skin Hug Mist est un produit pour apaiser efficacement la peau fatiguée de l’utilisation continue du masque en raison du virus COVID-19 prolongé. Il est composé d’ingrédients aux excellentes propriétés antioxydantes, tels que Sargassum macrocarpum C. Agardh, astaxanthine, extrait d’illite, Centella asiatica + or + Sophora flavescens AIT + racine de réglisse + extrait de pousses d’arachide, et extrait de kaki.

Rafa Rophe est une entreprise cosmétique bio-spécialisée qui étudie les substances naturelles et l’écosystème et la restauration de la peau. La société étudie l’interaction entre les matières premières naturelles et l’état de la peau et mène des activités de R&D pour fabriquer des produits qui créent une écologie de la peau saine grâce à une vérification scientifique. C’est une entreprise à vocation technologique qui possède 10 technologies brevetées et possède également un centre de recherche Bio & Skin et sa propre usine de production.

Rafa Rophe est déjà entré sur les marchés américain et chinois et affiche une forte augmentation de ses ventes chaque année. Sur cette base, elle est également pionnière sur le marché de l’Asie du Sud-Est en enregistrant des marques. De plus, compte tenu de la situation actuelle du marché à distance en raison du virus COVID-19, la société a créé des magasins sur le marché en ligne à l’étranger comme Amazon, Alibaba et Shopee. Rafa Rophe organise divers événements pour le lancement de nouveaux produits, il devrait donc montrer une réponse positive non seulement sur le marché coréen, mais également sur le marché étranger.