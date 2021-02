Les utilisateurs d’iPhones sont les pires partenaires !

Publicité

La Saint Valentin est passée, et vous n’avez pas réussi à conclure ? Peut-être êtes vous un utilisateur d’iPhone ? Une étude réalisée par CompareMyMobile.com s’est intéressée à la place du smartphone dans une relation. Les utilisateurs d’Android et d’iPhone ont été comparés.

L’étude montre que les utilisateurs d’Android seraient de meilleurs partenaires

La marque de votre smartphone peut avoir un impact sur votre vie amoureuse. CompareMyMobile.com a réalisé une étude sur plus de 2000 personnes, selon s’ils possèdent un smartphone Android ou iOS. « Alors que de plus en plus de couples passent plus de temps ensemble que jamais auparavant, les experts en relations de comparemymobile.com se sont plongés dans les pires habitudes téléphoniques qui rendent les partenaires fous, pour déterminer si les propriétaires d’Android ou d’iPhone sont de meilleurs partenaires »

Il ressort de cette étude que les utilisateurs d’Android sont de meilleurs partenaires dans les relations amoureuses, par rapport aux utilisateurs d’iOS. Cependant, les possesseurs d’iPhone ont plus de chance d’obtenir des dates que les utilisateurs d’Android.

Des mauvaises habitudes qui gâchent la vie de couple

Parmi les mauvaises habitudes, il y a le fait d’utiliser son smartphone en regardant la télévision, pendant une conversation, pendant un repas, ou encore ne pas répondre aux messages.

Et pour les douze mauvaises habitudes référencées par l’étude, les utilisateurs d’Apple seraient pires que les utilisateurs de smartphones Android. Par exemple, d’après l’enquête, 75 % des utilisateurs d’iPhone se serviraient de leur mobile en regardant la télévision. Chez les utilisateurs d’Android, cette part n’est « que » de 59 %.

41 % des utilisateurs d’iPhone contre 36 % chez Android auraient cette très mauvaise habitude de ne pas répondre aux messages. « Selon notre étude, si vous voulez éviter de crier dans le vide pendant votre relation, vous feriez peut-être mieux de sortir avec quelqu’un qui n’a pas d’iPhone », écrit le site.

Enfin, la pire de ces mauvaises habitudes serait le fait d’utiliser son smartphone en regardant la télévision ou un film. « [Ils sont] au téléphone tout le temps et me demandent constamment ce qui se passe dans le film », explique un participant.

Source : CompareMyMobile.com

