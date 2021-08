PS5 : Sony lance un nouveau modèle de sa console, plus léger

Comme pressenti la semaine dernière, une nouvelle version de la PS5 a été lancée par Sony en Australie. Mais si vous avez la chance d’en posséder déjà une, rassurez-vous : les changements sont mineurs.

Une nouvelle version de PS5 lancée en Australie

La PlayStation 5 fêtera bientôt sa première année d’existence, et la console a déjà reçu ses premières « améliorations », selon des informations publiées le 21 août par le site Press-Start. Sony a mis sur le marché des modèles portant un numéro de série différent (CFI-11XX contre CF1-1XXX), comme le confirme un manuel d’utilisation. Un tel changement signifie que la console a subi quelques révisions.

Dans l’optique de toujours satisfaire ses joueurs, Sony a décidé d’écouter les fans de la console et a discrètement sorti une nouvelle version de la PS5 exclusivement en Australie.

Seulement des changements mineurs

Selon la photo partagée par Press-Start pour montrer les différences entre les deux vis, on peut voir que la nouvelle s’appuie aussi sur une tête crantée. Il s’agit là encore d’un moyen d’améliorer l’ergonomie. On rappelle que la vis n’est utilisée que quand on opte pour une disposition à la verticale. Elle vient alors fixer le socle à la console pour éviter les craintes d’une chute. Si elle n’est pas utilisée (PS5 placée à l’horizontale), elle est cachée au sein même du socle.

La nouvelle version de la console serait également un peu plus légère. Le manuel d’utilisation japonais annonce un poids de 3,6 kilogrammes pour l’Édition digitale — contre 3,9 kilogrammes pour les premières versions. Ces 300 grammes d’écart doivent s’expliquer par des modifications parmi les composants internes. Dans un article publié le 26 mai, Video Games Chronicles évoquait par exemple l’utilisation future d’un nouveau module de communication sans fil (peut-être plus léger). Pour le moment, Sony n’a pas révélé comment il s’y est pris pour alléger sa console : le mystère reste donc entier. Toutefois, rien n’a changé en matière de performance.

