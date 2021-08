WhatsApp débarque en bêta sur Windows et macOS

WhatsApp lance aujourd’hui une première version bêta publique pour ses applications desktop Windows et macOS.

WhatsApp : une version de test pour macOS et Windows

La majorité des applications et autres services web passent aujourd’hui par des phases de bêta. C’est une étape presque obligatoire pour permettre de peaufiner les nouveaux développements. Cela permet de confronter les ajouts à un grand nombre d’utilisateurs avant d’envisager un déploiement à grande échelle.

WhatsApp propose depuis longtemps des versions bêta pour ses applications iOS et Android.

Aujourd’hui, si l’on en croit WABetaInfo, il semblerait que la plate-forme travaille aussi à la mise en place d’un programme de bêta publique pour son application desktop. Comme vous le savez peut-être, WhatsApp dispose d’une application desktop permettant aux utilisateurs de rester en contact avec leurs proches depuis leur ordinateur plutôt que de devoir aller constamment chercher leur téléphone.

Ce programme bêta permet aux utilisateurs qui le souhaitent de tester les nouvelles fonctionnalités et correctifs avant tout le monde. Cela permet aussi à WhatsApp de découvrir d’éventuels nouveaux bugs et failles de sécurité. Ce programme bêta pour le desktop couvre les deux versions, Windows et macOS. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez télécharger la version Windows ici. Si vous êtes sous macOS, la version adéquate est à récupérer ici.

Aperçu des messages vocaux dans la version bêta

Elle intègre déjà une nouvelle fonction : les messages vocaux peuvent être enregistrés et réécoutés par l’utilisateur avant d’être envoyés. Une telle fonction est également disponible dans les applicationsWhatsApp pour iOS et Android. En outre, vous pouvez immédiatement voir, à partir des audios à quels moments le message vocal est plutôt fort et à quels moments il l’est moins. Une fonction permet également de mettre en pause le message vocal.

