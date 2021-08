Les « dark patterns » : ces sites qui piègent les utilisateurs

Les dark patterns, vous connaissez ? Pourtant, vous vous rendez surement sur ces sites internet chaque jour. Acceptation forcée des cookies, des conditions d’utilisation… Ils rusent pour piéger les utilisateurs afin arriver à leurs fins.

Dark patterns : des sites internet qui rusent

La plupart des sites web utilisent des techniques obscures pour vous inciter à faire certaines actions, comme l’acceptation de cookies, des notifications, la souscription d’abonnements ou l’achat de produits. Énervent, n’est-ce pas ? Mais pourquoi font-ils cela ?

Tout simplement pour vous piéger. Ces sites forcent l’utilisateur à faire quelque chose qui est dans l’intérêt du site, mais pas forcément dans le sien.

En effet, tous les jours, nous sommes confrontés à des bannières de cookies qui récoltent notre consentement. C’est d’autant plus pénible que cette demande de consentement est souvent biaisée. Plutôt que de présenter un choix clair, certaines entreprises créent des entourloupes visuelles et fonctionnelles pour maximiser le nombre d’acceptations. Par exemple un gros bouton d’acceptation à côté d’un petit lien pour le refus. Ou un refus qui n’est accessible qu’au bout d’un labyrinthe de paramètres. Ces entourloupes ont un nom : on les appelle les « dark patterns ».

Et… pour refuser ?

Autre exemple, vous souhaitez justement vous désinscrire d’un site pour une raison quelconque : bon courage ! De nombreux sites, comme Amazon, rendent la désinscription semblable à un parcours du combattant. Pour supprimer votre compte, il ne vous faudra suivre pas moins d’une dizaine d’étapes, et encore, seulement si vous savez directement où chercher. C’était pourtant si simple de s’inscrire !

Ce terme a été inventé par le Britannique Harry Brignull, un expert en design web et expérience utilisateur (UX) qui dispose également d’un doctorat en sciences cognitives.

« Il y a une dizaine d’années, on m’a proposé de faire une présentation sur le design trompeur des sites web. Au début, je ne pensais pas qu’il y avait suffisamment de matière pour faire une conférence de vingt minutes, mais en cherchant, j’ai réalisé que c’était très important. Il y avait beaucoup d’exemples. C’était comme découvrir un monde du design dont personne ne parlait jamais » Harry Brignull

Une pratique interdite en Californie

Depuis le 15 mars 2021, la législation californienne interdit aux entreprises d’avoir recours aux dark patterns dans une extension du CCPA (California Consumer Privacy Act). Ce terme définit ici les sites Internet spécialement pensés pour tromper les utilisateurs. Typiquement, il s’agit de sites sur lesquels les procédures de désabonnement, de modification de paramètres liés à la vie privée ou de suppression de compte sont volontairement rendues trop complexes pour que l’internaute s’y retrouve.

La loi en question couvre d’ailleurs toutes sortes de biais, qui vont de l’usage de formulations alambiquées au moment de recueillir le consentement d’un utilisateur sur le suivi publicitaire à la mise en place d’innombrables étapes et fenêtres pour réaliser une action très simple.

Dans cet État, les entreprises faisant usage des dark patterns se verront accorder un délai de 30 jours pour rectifier le tir, sans quoi la justice pourra les y contraindre en leur infligeant au passage des sanctions.

Et vous, que pensez-vous de ces pratiques trompeuses ? N’hésitez pas à suivre notre tuto pour créer votre site internet facilement ! Par contre, n’y mettez pas de dark patterns, on vous fait confiance !