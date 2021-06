TEST – Blue Yeti X : le microphone ultra polyvalent

Le Yeti X de Blue est le microphone grand public le plus haut de gamme de la marque. Il est bien connu des streamers et des youtubeurs depuis moult années pour sa très bonne qualité son et sa grande polyvalence. Cette version X arrive plus complète que jamais avec notamment la toute nouvelle suite logicielle.

Caractéristiques techniques

Microphone et performances Alimentation/Consommation 62mA – 203mA Échantillonnage/Débit binaire 48 kHz, 24-bit Capsules 4 capsules électrostatiques de 14 mm exclusives de Blue Diagrammes polaires Cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel, stéréo Réponse en fréquence 20Hz – 20kHz Niveau SPL max 122dB Dimensions (étendu dans support) 11 cm x 12,2 cm x 28,9 cm Poids (microphone et support) 1,28 kg Poids (microphone uniquement) 0,519 kg Amplificateur casque Impédance 13 ohms min., 16 ohms type Puissance de sortie (RMS) 72 mW RMS par canal Réponse en fréquence 20Hz – 20kHz Signal/bruit 100dB Configuration système requise PC Windows 10 ou plus récent MAC macOS (10.13 ou plus récent) USB USB 1.1/2.0/3.0

Présentation et design

Le YETI X est un microphone qui se compose de 4 capsules électrostatiques. Avec ses différents modes, il est capable de capturer les sons tout autour de lui ou bien être plus directif en fonction du choix de l’utilisateur.

Le Blue YETI X est fait de métal dans un magnifique noir mat. La partie supérieure ou encore la base avec une partie chromée. On apprécie vraiment le design général du YETI X.



Sur la face avant, on retrouve un bouton central qui permet de réaliser plusieurs actions. En effet, via un simple clic on va venir mute ou unmute le microphone, et le petit anneau lumineux va basculer du vert au rouge. De plus, en tournant le bouton vous allez pouvoir ajuster le gain avec convenance. Le niveau d’entrée s’affiche directement via des LEDs du vert jusqu’au rouge en passant pour l’orange afin d’éviter que le son sature.

La face inférieure quant à elle accueille la prise casque directement intégrée pour avoir un retour son. De plus, on retrouve une fixation pour mettre le YETI X sur un bras de micro. Enfin, la prise micro-USB afin de le relier à son ordinateur. On regrette très fortement que celle-ci ne soit pas en USB-C.

Sur la face arrière, on retrouve le mode pour basculer dans les différents modes de capture sonore :

Cardioïde qui va capturer uniquement le son sur la face avant du microphone.

Omnidirectionnelle qui va capturer le son tout autour du microphone.

Bidirectionnelle qui va capturer le son devant et dernière, pratique pour une interview par exemple.

Stéréo qui va capturer le son venant du côté gauche et droit.

On regrette un peu la qualité des boutons qui sont en plastique et font vraiment bas de gamme.

Le logiciel du Blue YETI X

Blue fournit le logiciel Blue Sherpa disponible sur le site officiel, afin d’aller encore plus loin avec son YETI X.



Sur le premier écran, on va pouvoir faire l’ensemble des réglages qu’il est possible de faire directement via les boutons sur le microphone.

Le mode le Blue VO!CE est sûrement la fonctionnalité la plus intéressante du logiciel Blue Sherpa. Vous avez la possibilité d’ajuster les paramètres du YETI X comme bon vous semble, ce qui est vraiment appréciable. Profil que vous pourrez ensuite enregistrer directement pour les réutiliser. Enfin, pour les personnes étant moins à l’aise avec ce genre de réglage, il existe des préréglages disponibles directement sur l’application.

La qualité son du Blue YETI X

C’est sûrement l’élément le plus important sur un microphone, c’est la qualité sonore ! Voici directement un aperçu de la qualité sonore capturé en 24 bits / 48kHz, le maximum des capacités de ce microphone.

On à un son est chaleureux, on constate une grande clarté dans les voix. Néanmoins, l’usage d’un filtre anti pop ou d’une bonnette est indispensable, car il pop très facilement. C’est un microphone avec une excellente qualité sonore !

Conclusion

Le Blue YETI X est un magnifique microphone, qui propose une qualité sonore et une grande polyvalence dans ses usages. De plus, la suite logicielle est un plus qui est rare sur ce genre de produit. Il est proposé au prix de 179€ chez vos revendeurs préférés. Enfin, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, vous pouvez aller voir notre test du Bluebird SL !

