Le Bluebird SL de la marque Blue est un micro professionnel qui se destine à la captation des voix ou bien à de la captation d’instrument de musique.

Caractéristiques techniques

Type de transducteur : Électrostatique (« à condensateur »), à gradient de pression Diagramme polaire : Cardioïde Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz Sensibilité : 28,5 mV/Pa à 1 kHz (1 Pa = 94 dB SPL) Impédance de sortie : 50 ohms Impédance de charge nominale : pas moins de 1 kohm Niveau maximal de pression acoustique : 138 dB SPL (1k, DHT 0,5 %) Rapport S/B : 82,3 dB-A Niveau de bruit : 11,7 Plage dynamique : 126,3 dB Alimentation requise : Alimentation fantôme CC +48 V Poids : 455 g Dimensions : 222,5 mm x 47,5 mm Filtre passe-haut : 100 Hz, 12 dB par octave Atténuateur : -20 dB

Présentation et design

Le Bluebird SL est un microphone électrostatique à grande membrane avec une directivité cardioïde. Pour faire très simple, il va capter l’ensemble des sons se situant directement face à la cardioïde qui se situe en haut du microphone.



D’ailleurs on retrouve un micro qui est revêtu d’un magnifique bleu avec un style ancien qui lui va parfaitement bien.



Sur la face supérieure, on retrouve le logo de Blue qui est légèrement doré ainsi que deux boutons :

Le bouton supérieur permet d’activer ou non le filtre coupe-bas à 100 Hz

Le bouton inférieur permet d’activer ou non l’atténuateur de 20dB

Enfin sur la phase supérieure on retrouve la magnifique capsule dorée laissant entrevoir la grande membrane. La qualité de fabrication est irréprochable grâce à sa construction soignée en métal. On regrette juste les deux boutons qui ne sont pas très premium.

Le Bluebird SL est livré avec sa suspension antichoc, qui comme son nom l’indique va amortir les différents chocs (dans une certaine limite, tout est relatif). C’est un micro XLR avec la nécessité d’avoir une alimentation fantôme de +48V, vous devez donc vous équiper d’une table de mixage ou bien d’une carte son adaptée afin de le faire fonctionner et de profiter pleinement de ses fonctionnalités.

Les usages

Le Bluebird SL est un micro polyvalent puisqu’il se destine aux applications suivantes :

De la voix : Chant féminin et masculin ainsi qu’à du podcast

Aux instruments : Guitare acoustique Guitare électrique Cordes Piano Batterie



Ce sont des usages recommandés, rien de bloquant à l’utiliser dans d’autres configurations.

Qualité sonore

C’est le cœur du sujet pour un micro, c’est la qualité sonore. Le test a été réalisé avec une carte son UMC404HD.

Voici directement un aperçu de la qualité sonore capturé en 192kHz exportés en FLAC

On a une très bonne dynamique sur la voix ainsi qu’une très grande clarté. Dans une utilisation sans filtre anti-pop on constate des justement des légers pop. On vous conseille donc pour du chant ou de la voix off/podcast d’investir dans un filtre anti pop en plus. La qualité sonore du Bluebird SL est vraiment exceptionnelle.

Conclusion

Le Bluebird SL est un micro avec un joli design (ce qui est assez rare pour un micro) et doté d’une qualité sonore exceptionnelle. Proposé à 309€, c’est une offre tout à fait correcte contenue du design, de la qualité sonore ainsi que de sa polyvalence. Vous pouvez également découvrir le reste de la gamme de Blue !