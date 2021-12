Apple préparerait un nouvel écran externe pour Mac

Les salves de rumeurs autour des futurs produits Apple continuent d’arriver. Dans sa nouvelle newsletter Power On, Mark Gurman est d’ailleurs venu annoncer dans la section questions et réponses l’arrivée d’un nouvel écran externe pour Mac. Bonne nouvelle, ce moniteur devrait être proposé à un prix inférieur au Pro Display XDR.

Un nouvel écran externe pour les Mac

Après une rumeur à propos de nouveaux écrans Mac développés par LG, il semblerait bien qu’Apple réfléchisse à commercialiser un autre écran externe que le Pro Display XDR. C’est en tout cas ce que « croit fermement » Mark Gurman. Dans sa nouvelle newsletter Power On, le journaliste de chez Bloomberg est en effet venu annoncer qu’Apple « lancera un moniteur externe pour ses derniers Mac« .

Cette affirmation vient directement d’une réponse à une question d’un lecteur concernant l’arrivée prochaine d’un nouvel écran externe pour Mac. Mark Gurman est ainsi venu répondre de la manière suivante : « Je crois fermement [qu’Apple va lancer un nouveau moniteur externe pour ses derniers Mac]. Je pense qu’un moniteur moins cher serait un excellent vendeur pour ceux qui cherchent à ajouter un écran plus grand à leur nouveau MacBook Pro sans dépenser l’équivalent de l’acompte d’une voiture de luxe pour le Pro Display XDR« .

Le journaliste a d’ailleurs ajouté : « À ce stade, le coût de fabrication de ce moniteur a probablement baissé, et avec quelques ajustements et peut-être une légère baisse de la luminosité, Apple pourrait être en mesure d’obtenir un moniteur de qualité similaire (à une taille légèrement plus petite) à environ la moitié du prix. À ce propos, il est toujours hilarant qu’Apple ait essayé de justifier le prix du moniteur actuel en le comparant à un moniteur de référence à 43 000 $ de qualité Hollywoodienne« .

Il faut dire qu’Apple se tire une balle dans le pied en ne proposant qu’un écran externe, le Pro Display XDR, au prix de 5 499 €. Proposée une ou plusieurs alternatives moins chère pourraient ainsi permettre à la firme de Cupertino de toucher plus facilement les professionnels, voire le grand-public. Aucune autre information n’a été dévoilée par le journaliste. Il faudra donc encore patienter avant d’obtenir plus d’indiscrétions au sujet de ce futur écran externe signé Apple.