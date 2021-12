Apple : trois nouveaux écrans pour Mac en cours de développement par LG

Les plans d’Apple continuent de se préciser à travers une nouvelle fuite d’informations. L’informateur Dylandkt vient en effet de révéler que trois nouveaux écrans Apple seraient en cours de développement par LG. Dans les détails, trois diagonales d’écran sont citées, dont deux qui profiteraient de la technologie mini-LED. Cela permet d’ailleurs facilement de connaitre les modèles de Mac qui en profiteront.

De nouveaux écrans LG pour les Mac d’Apple

La fin de l’année approche à grands pas, et les plans d’Apple pour 2022 semble de plus en plus se préciser. Mark Gurman est en effet venu dévoiler la semaine dernière les cinq modèles Mac prévus par la firme à la pomme pour l’année à venir. Encore plus récemment, le site MacRumors a quant à lui révéler quelques détails sur les prochaines dalles d’écrans utilisées pour ces futurs ordinateurs.

Dans les détails, l’informateur est venu annoncer que LG développait trois moniteurs pour Apple. Les diagonales de ces derniers sont respectivement de 24, 27 et 32 pouces. Cela semble directement coller avec les dimensions de l’iMac pour le 24 pouces, l’iMac Pro pour le 27 pouces et un écran Pro Display XDR pour le 32 pouces. Petite précision tout de même, Dylandkt explique que les trois écrans sont pour le moment placés dans des boitiers sans marque. Rien ne confirme donc qu’ils soient bel et bien dédié aux ordinateurs d’Apple. Cependant, les diagonales sont très similaires à celles déjà utilisées par la firme américaine.

Le thread de Dylandkt ne s’arrête cependant pas à cette simple information de diagonale. Il explique en effet que les écrans de 27 et 32 pouces profiteront de la technologie mini-LED, récemment introduite sur l’iPad Pro 12,9 pouces, les MacBook Pro 2021 et l’écran Pro Display XDR. En plus de cela, ils auraient droit à la technologie ProMotion, soit un taux de rafraichissement adaptatif vacillant entre 24 Hz et 120 Hz. Dernier petit détail, le modèle 32 pouces aurait droit à une puce Apple Silicon.