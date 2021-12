Deezer augmente le prix de ses abonnements en France pour début 2022

Deezer, le service de streaming musical français vient d’annoncer une très mauvaise nouvelle à ses abonnés : une augmentation de 10 % pour son abonnement premium et de 20 % sur l’offre famille, soit une augmentation respective de 1 € et de 3 €. Une situation justifiée par le développement de la plateforme.

Hausse de prix sur les abonnements Deezer

Plus tôt dans l’année, le leader du streaming musical Spotify est venu faire grimper le prix de l’offre famille. C’est désormais au tour de Deezer d’en faire de même, tout en augmentant l’offre Premium standard. En effet, l’abonnement famille de la plateforme de streaming français passera de 9,99 € à 10,99 € à compter du 18 janvier 2022 et l’offre famille de 14,99 € à 17,99 €.

Sans aller par quatre chemins, Louis-Alexis de Gemini, directeur marketing de Deezer, est venu expliquer cette décision auprès de franceinfo en déclarant : « Nous assumons ce choix mais pour nous développer, nous avons besoin de gagner un peu plus d’argent« . Il précise d’ailleurs dans un entretien au Figaro : « Nous n’avions pas augmenté nos tarifs depuis douze ans. Au cours de cette période, notre bibliothèque est passée de 4,5 à 73 millions de titres et notre service a considérablement évolué avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités« .

De son côté, le mail envoyés aux utilisateurs afin de leur expliquer cette hausse tarifaire souligner que « l’abonnement s’améliore encore« . On peut en effet noter que la qualité Hi-Fi est arrivée gratuitement pour tous les abonnements cette année. Il faut aussi rappeler que Deezer propose une rémunération très intéressante pour les artistes. Louis-Alexis de Gemini détaille ainsi que « 70 % hors taxe du prix de nos abonnements revient aux auteurs-compositeurs, producteurs et artistes. Cela représente 10 euros hors taxe sur les 18 euros du forfait famille et 6 euros hors taxe sur les 11 euros du forfait Premium« .

Reste maintenant à savoir si les utilisateurs accepteront cette hausse des prix ou décideront d’opter pour une autre plateforme concurrente un peu moins cher.

