Ecovacs Deebot N8+ : un robot aspirateur complet à petit prix – Idées Cadeaux Noël

Aujourd'hui, nous vous présentons l'aspirateur robot Deebot N8+ de la marque Ecovacs. Avec sa station de vidange, sa fonction lavage et ses technologies avancées, c'est une très bonne idée de cadeau de Noël.

Aujourd’hui, nous vous présentons l’aspirateur robot Deebot N8+ de la marque Ecovacs. Avec sa station de vidange, sa fonction lavage et ses technologies avancées, c’est une très bonne idée de cadeau de Noël.

Ecovacs Deebot N8+ : un excellent rapport qualité prix

Le constructeur Ecovacs propose des appareils puissants et autonomes sans trop faire grimper le prix de la facture comparé à ses concurrents. Le Deebot N8+ s’impose comme la nouvelle référence du rapport qualité-prix du secteur. Il faut dire qu’avec sa station de vidage automatique incluse et un prix sous la barre des 600 euros, le robot aspirateur possède des arguments de poids.

En plus de chasser les poussières et résidus en mode aspiration, il permet de nettoyer les sols : il est vendu avec un lot de serpillères imprégnées de produit nettoyant, afin d’accéder à une option « balayage humide ».

L’Ecovacs Deebot N8+ est capable de réguler son débit d’eau selon quatre niveaux. Il embarque un réservoir d’eau intégré de 240 mL. Son bac à poussière profite également d’une contenance de 240 mL.

Un robot aspirateur intelligent et autonome

Pour se déplacer avec facilité, le N8+ peut compter sur la version 3.0 de Smart Navi et d’un système baptisé True Mapping. Celui-ci réalise une cartographie des lieux par télémétrie laser.

Grâce à l’application dédiée, il est possible de contrôler entièrement l’aspirateur et de programmer ses déplacements, pour cibler ou interdire des zones par exemple. L’application vous prévient également lorsque le sac de la station de vidage est plein. Enfin, l’Ecovacs Deebot N8+ est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant pour le contrôler à la voix.

