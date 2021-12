Samsung annonce la Galaxy Tab A8, sa nouvelle tablette abordable

Samsung est enfin de retour avec une nouvelle tablette : la Galaxy Tab A8. Avec ce tout nouveau modèle, disponible fin décembre en Europe, la firme sud-coréenne s’attaque de nouveau au marché de l’entrée de gamme avec un rapport qualité prix très attractif. Découvrez la fiche technique complète de cet appareil dans notre article !

La Samsung Galaxy Tab A8 vient d’être officialisé

Alors que les rumeurs autour des prochaines tablettes haut de gamme de Samsung se multiplient, les Galaxy Tab S8, c’est un modèle d’entrée de gamme qui vient d’être annoncé : la Galaxy Tab A8. L’arrivée de ce nouvel appareil n’est cependant pas surprenante étant donné que nous avions récemment eu droit à une fuite révélant le design de la tablette.

Concernant les changements par rapport à la génération précédente, la Galaxy Tab A7, on retrouve tout d’abord un processeur ainsi qu’une carte graphique plus puissants, permettant notamment de profiter de 10 % de puissance supplémentaire. La tablette est aussi plus lourde que la génération précédente avec un poids 508 grammes, contre 476 grammes pour la Tab A7.

Au niveau de la fiche technique, la Galaxy Tab A8 s’équipe d’un écran LCD de 10,5 pouces avec une résolution de 1920 par 1200 pixels ; d’un capteur photo de 8 Mpx à l’arrière et de 5 Mpx à l’avant ; d’une batterie de 7040 mAh compatible avec la charge 15 W ; du Wi-Fi 5 ainsi que du Bluetooth 5. Pour une bonne expérience audio, quatre haut-parleurs stéréo compatible Dolby Atmos sont de la partie. Trois configurations sont proposées : 3 Go de RAM et 32 Go de stockage ; 4/64 Go et 4/128 Go. Bonne nouvelle, un emplacement pour carte microSD est disponible pour augmenter le stockage.

La Samsung Galaxy Tab A8 sera disponible à la fin du mois de décembre 2021. On ne connait pour le moment pas son prix. On peut cependant s’attendre à une tarification similaire à la Galaxy Tab A7. Cette dernière était vendue à 249 € dans sa version 32 Go à son lancement. La date précise et la grille tarifaire devraient logiquement être communiquées très prochainement par la firme sud-coréenne.

