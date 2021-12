Des idées cadeaux de dernière minute pour toute la famille !

Dégoter les cadeaux qui feront plaisir à tous les coups, n’est pas une mince affaire. Aussi, pour vous aider à opter pour des cadeaux high-tech et de qualité, nous vous proposons de découvrir la wishlist du Cafe du Geek !

LE CASQUE GAMING EPOS H3 HYBRID

Nous commençons notre wishlist de cadeaux par ce casque. Il possède un circuit acoustique fermé et offre un audio haut de gamme. D’ailleurs, il propose une facilité de connectivité et de confort incontournable. Le H3 Hybrid est un modèle haut de gamme pouvant aussi bien fonctionner en nomade grâce au Bluetooth, qu’en filaire. Ce dernier est compatible avec le PC, les consoles et tous les appareils compatibles Bluetooth.

KRAKEN V3 FAMILY DE RAZER, LE CASQUE DE JEU RGB IMMERSIF

Conçue entièrement pour permettre l’expérience audio gaming la plus immersive possible, la gamme Razer Kraken V3 marque une refonte du casque préféré des fans en conservant les principes de base reconnus et en implémentant le Razer HyperSense pour offrir une expérience réaliste avec plus de fonctionnalités. Le casque de jeu RGB est doté d’un son surround 7.1 avancé qui optimise la conception sonore de jeu pour un son positionnel réaliste et immersif. Doté également de Razer Chroma RGB, le casque Kraken V3 propose une immersion totale que ce soit par la vision ou par le son.

LA SOURIS GAMING FILAIRE RAZER BASILISK V3

La souris gaming filaire Razer Basilisk V3 est une excellente idée de cadeaux. Elle est livrée avec seulement les meilleures caractéristiques pour une personnalisation avancée. Avec 10+1 boutons programmables, une molette de défilement intelligente pour passer d’un mode à l’autre, et une forte dose de Razer Chroma™ RGB, la souris Basilisk V3 est l’accessoire de jeu ultime pour la personnalisation, quel que soit le jeu ou la tâche. La Razer Basilisk est devenue une référence pour les joueurs à la recherche d’une souris riche en fonctionnalités, parfaite pour la personnalisation et les performances.

LE REALME 8 5G : UN SMARTPHONE 5G AU PRIX TRÈS ABORDABLE

Le realme 8 5G est le smartphone 5G le plus abordable du marché français et bénéficie d’un design ultra-mince de 8,5 mm. Il dispose d’une batterie massive de 5 000 mAh et d’une technologie Smart 5G Power Saving pour réduire l’impact de la 5G sur la durée de vie de la batterie. Le realme 8 5G est équipé d’une caméra Nightscape de 48 MP avec un triple appareil photo. Il dispose également d’un triple emplacement pour deux cartes SIM et une extension de stockage.

LE REALME TECHLIFE ROBOT VACUUM

Le realme TechLife Robot Vacuum est un robot aspirateur intelligent et est le produit domestique intelligent le plus avancé de la société à ce jour, avec 38 capteurs intégrés remplissant une multitude de fonctions pour aider le realme TechLife Robot Vacuum à nettoyer intelligemment. Parmi eux, le système de cartographie et de navigation intelligent LiDAR, la même technologie de pointe utilisée dans les systèmes de navigation des véhicules électriques et des avions modernes.

LE RAZER ZEPHYR : UN PURIFICATEUR D’AIR PORTABLE

Présenté pour la première fois au CES 2021, le Razer Zephyr est la dernière évolution d’un purificateur d’air portable inspiré par les principes de sécurité, de sociabilité et de développement durable. Grâce à ses filtres remplaçables de qualité N95, le masque Zephyr offre une protection au quotidien. Testés en laboratoire pour maintenir une efficacité de filtration optimisée jusqu’à 3 jours, les filtres Razer Zephyr durent 3 fois plus longtemps que les masques jetables quotidiens et protègent l’environnement en produisant 80 % de déchets matériels en moins.

LA MONTRE CONNECTEE AMZFIT – GTS 3, UNE MONTRE QUI S’ADAPTE AUX BESOINS DE CHACUN

Cette montre très élégante au design minimaliste et mixte. Elle se porte en toutes circonstances et possède un écran amoled Ultra HD. Elle est capable de tenir jusqu’à 12 jours sans être rechargée. Vous pourrez aussi gérer facilement vos données de santé en mesurant votre taux d’oxygène dans le sang ou encore votre fréquence cardiaque. Cette montre est dotée d’un capteur biométrique Bio tracker PPG 3.0.

MAGIC 2 WIFI 6 DE DEVOLO : UN CPL DERNIER CRI

Devolo a frappé fort encore une fois en lançant le tout premier adaptateur CPL avec Wi-Fi 6 au monde. Les experts allemands ont réussi à combiner la technologie CPL la plus moderne avec la norme Wi-Fi la plus puissante à ce jour. Le kit de démarrage est doté de deux adaptateurs.

LA SERRURE CONNECTÉE SMART LOCK 3.0 DE NUKI

Pour parfaire notre sélection de cadeaux voici les Smart Locks de Nuki. Ce sont des serrures connectées qui s’installent facilement sur la serrure. Cependant, avant d’investir dans un tel produit, il est préférable de tester la compatibilité avec sa porte. Elles simplifient la vie à toute la famille et permettent même aux têtes en l’air qui aurait oublier leur clé d’ouvrir la porte sans tracas. Le prix de la Nuki 3.0 est très abordable : 149€. Elle possède par ailleurs, un bouton en aluminium brossé, une batterie rechargeable et un système Wi-Fi intégré. C’est un produit discret et fiable.

LA POWER CASE DE BRAUN : LE PREMIER ETUI RECHARGEABLE AU MONDE POUR RASOIR ELECTRIQUE

La power case de Braun permet d’obtenir 6 semaines de rasage sans fil et sans recharge.

Ce produit dernier cri permet une utilisation intuitive et simple. Il suffit de placer son rasoir électrique

sur la Power Case, pour le recharger. Ce dernier pourra alors fonctionner durant 90 minutes grâce à sa batterie Li-Ion intégrée.