Test – Amazfit GTS 3 : la nouvelle montre connectée en manque de connectivité

Présentée récemment, l’Amazfit GTS 3 se veut d’entrée de gamme, affichant un prix inférieur à 160 € et des fonctionnalités complètes. Avec la GTS 3, vous aurez un suivi basique, des prestations classiques, avec un design plaisant et une autonomie correcte.

Fiche technique

Nom Huami Amazfit GTS 3 Autonomie 12 jours maximum Taille de l’écran 1,75 pouces Résolution AMOLED ultra HD 390 x 450 pixels (341ppp) Verre Corning Gorilla Glass Poids 24,4 grammes Connectivité Wi-Fi

Bluetooth 5.1 Fonctionnalités Accéléromètre et Boussole électronique

Capteur de lumière ambiante

Analyse du sommeil

Podomètre

Capteur de rythme cardiaque

Cardiofréquencemètre

Capteur SpO2 Certificat 5 ATM Couleurs Noir, Rose terra et Ivoire Prix 159,90 €

Design

La nouvelle montre connectée Amazfit GTS 3 présente un design tendance. Avec son écran fin, à peine 9 mm d’épaisseur, et ses dimensions compactes, 35 mm X 41 mm (largeur x hauteur), elle se glissera aisément sur les poignets les plus fins. Son design plutôt féminin oriente la montre vers un public précis. La montre testée était ici en couleur Ivoire (Ivory White). Son bracelet est en caoutchouc souple, agréable à porter, et confortable (interchangeable). Son écran noir rend très bien avec la couleur Ivoire.

La GTS 3 est équipée d’un seul bouton, central, qui fait aussi molette de sélection pour les différents menus. Au dos, on retrouve l’emplacement des capteurs et de la partie charge. Son chargeur est aimanté, et permet une recharge relativement rapide pour une autonomie correcte.

Son écran AMOLED Ultra HD de 341 PPP apporte des couleurs vives. La luminosité est bonne en journée, mais trop forte la nuit, même au minimum. Il faudra activer le mode NPD (Ne Pas Déranger) pour ne pas s’éclairer en plein sommeil. D’une taille de 1,75 pouces, cet écran offre une lisibilité correcte, un tactile agréable et un format classique pour une utilisation confortable. Vous pourrez également afficher différents fonds d’écran, les classiques préinstallés, ou ceux via l’application.







Interface

Avec la GTS 3, Amazfit a voulu conserver une interface plutôt simple. La navigation est intuitive, malgré les quelques modes parfois complexes à trouver. Vous pourrez profiter d’un affichage clair et large pour choisir votre activité. Les éléments de lecture, tels que le chrono ou les indications de santé, sont clairs. À l’usage, l’affichage se présente comme étant simple mais efficace. Il ne faut pas s’attendre à une perfection.

Les capteurs de la GTS 3 sont nombreux. La montre calcule votre rythme cardiaque plus précisément avec son nouveau capteur. Pour comparaison, le capteur de la Garmin Venu SQ se révèle plus précis. En plus du capteur cardiaque, vous aurez l’affichage du niveau de stress, le sommeil ainsi que les siestes, et la qualité de respiration nocturne. La GTS 3 n’arrive pas à différencier les siestes et le sommeil nocturne. Il suffit d’être allongé sans dormir pour que la GTS 3 considère que la sieste a commencé. Ce problème se retrouve chez la grande majorité des montres connectées.





La GTS 3 peut répondre aux appels, mais elle ne possède pas de haut-parleur. La montre ne permet que de répondre à l’appel sur votre smartphone. Une fonction qui est utile avec kit mains libres ou pour voir qui vous appelle sans prendre votre téléphone. Vous pourrez afficher les SMS reçus via la montre. Si toutefois le SMS reçu est trop long, il sera coupé. Vous ne pourrez pas y répondre via l’interface de la montre.

Côté musique, c’est le même principe. La GTS 3 ne possède pas de stockage interne. Vous pourrez changer de musique directement via l’interface de la montre mais la gestion de la musique se passe directement sur le smartphone.

Le mode sport

Amazfit a rajouté une fonction pour simplifier la lecture des données. En appuyant sur un seul bouton, vous aurez accès à vos données de santé en une seule prise de constante.

Le suivi de santé peut également se faire via l’application Zepp. Il vous suffira de synchroniser la montre avec votre smartphone pour que les données apparaissent. La GTS 3 possède également un suivi des cycles menstruels avec l’ovulation (sans être une science exacte).

Les autres fonctionnalités sont nombreuses et variées. Vous profitez le chronomètre, le mode alarme, le compte à rebours, le GPS (mode sport), l’affichage météo, un altimètre, un accéléromètre, un baromètre et un raccourci pour prendre des photos avec votre smartphone. Le mode sport est très complet, avec plus de 150 activités sportives.

Avec le mode sport activé, vos séances comprendront votre consommation d’oxygène, votre VO2 max, les temps de récupération, les charges d’entraînement et l’impact global de la séance.

La GTS 3 propose un logiciel Amazfit qui se présente comme fluide et efficace. Lors de la navigation, on retrouve différentes applications dont le choix se fait via un switch vers la droite.









Application et autonomie

L’application de la montre GTS 3 se prénomme Zepp. Cette application nécessite plusieurs autorisations, telles que la position GPS (même en arrière-plan et en fermant l’application). Elle aura également besoin d’accéder à votre caméra, vos contacts, votre position (permanente), votre micro, vos journaux d’appels, le téléphone, SMS, espace de stockage et plein d’autres encore.

Disponible sur iOS ou Android, l’application nécessite la création d’un compte Zepp, grâce à votre adresse mail. Après la création du compte, vous devrez entrer vos données physiques, et vous aurez enfin accès à la synchronisation avec la montre. La synchronisation se relève parfois capricieuse, ce qui entache le plaisir d’utilisation.

L’application Zepp permet de synchroniser vos données de santé, votre tracking quotidien et vos différents paramètres (alarmes, horloges et autres).

La page d’accueil affiche le suivi sommeil, la fréquence cardiaque, le niveau de stress, l’oxygène sanguin, le nombre de pas quotidien, le cycle menstruel, la qualité de la respiration nocturne, et les calories dépensées.

Côté autonomie, la GTS 3 propose une recharge magnétique via son chargeur (fourni). La charge complète de 0 à 100% prend environ 2 heures. Amazfit annonce une autonomie jusqu’à 6 jours en utilisation intensive. En réalité, avec 1 activité sportive par jour et une séance de méditation, la GTS 3 a tenu 4 jours environ. Cette autonomie est correcte.





GTS 3 ou GTR 3 ?

Les avantages de la GTS 3 sont nombreux comparés à sa sœur, la GTR 3.

Elle possède la fonction « répondre aux appels », la version du Bluetooth est supérieure, ce qui offre une meilleure connectivité. Son écran est environ 25% plus grand, ce qui améliore l’utilisation. Elle est équipée d’un capteur de température offrant une précision pour la lecture des phases d’effort et permet d’analyser l’hypertension.

Côté esthétique, elle est plus mince, de 2mm, elle possède une meilleure qualité d’écran, et elle est plus légère.

Pour un prix public identique, la GTS 3 s’en sort mieux (sur le papier) que la GTR 3.

Conclusion

La nouvelle montre connectée GTS 3 suit la digne lignée des GTS. Sortie récemment, la GTS 3 s’affiche comme une montre d’entrée de gamme, avec un design classique et des fonctionnalités convaincantes. Même si sa connectivité présente des manques, surtout au niveau de la synchronisation avec l’application, souvent capricieuse, la GTS 3 reste convaincante pour les petites bourses.

La GTS 3 se tourne vers les sportifs amateurs désirant un suivi basic.

