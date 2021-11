Blues de l’hiver : Pourquoi les compléments alimentaires sont importants ?

C’est à nouveau la période de l’année où tout le monde se sent un peu moins heureux. Les vacances sont terminées, il y a de la neige sur le sol et il fait froid dehors. La dépression saisonnière peut être difficile à combattre, mais heureusement pour vous, les compléments alimentaires et le sport peuvent vous aider ! Dans cet article, nous allons voir comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont si importants pendant les mois d’hiver.

L’hiver et le manque d’activité sportive

Même si on est un fan des sports d’hiver, il y a de fortes chances que le volume d’entraînement diminue. Non seulement parce que ces activités nécessitent de bonnes conditions météorologiques, mais aussi parce que le manque de lumière peut avoir un effet sur notre motivation et notre humeur. Les journées sombres réduisent également la sérotonine, ce qui provoque à son tour un faible niveau d’énergie et de l’irritabilité. Pour se sentir mieux, notre corps doit produire plus de sérotonine. Le meilleur moyen ? Le sport ! En effet, lorsque l’on fait du sport, l’hypothalamus libère de la sérotonine.

Malheureusement, en raison du froid et des jours courts de l’hiver, la motivation diminue généralement. Pour traverser cette période sans trop de mauvaise humeur il est préférable de compléter notre alimentation avec des vitamines et des minéraux.

Vitamines, minéraux et compléments alimentaires

Cela peut sembler contre-intuitif car l’intérêt de compléments alimentaires semble être le contraire de ce que l’on veut pendant l’hiver. Mais tous les compléments alimentaires ne sont pas créés égaux ! En effet, la plupart des produits commerciaux contiennent souvent des sucres et des colorants artificiels qui peuvent causer des problèmes pour ta santé. C’est pourquoi il vaut mieux se fier aux remèdes naturels tels que les vitamines ou les minéraux qui nous permettent facilement de lutter contre ces maux courants.

Heureusement, il existe quelques compléments qui peuvent nous aider à lutter contre le froid. Voici les cinq principaux :

– Magnésium : il aide à réduire le stress et l’anxiété en aidant à mieux dormir la nuit. Il améliore aussi l’humeur car le magnésium est essentiel à la production de sérotonine. On peut trouver ce minéral dans les noix et les fruits verts.

– Vitamine D : le manque de vitamine D peut provoquer de la fatigue, une prise de poids et une dépression. Heureusement, elle est facile à trouver dans les suppléments car notre corps la synthétise avec l’exposition au soleil (donc moins l’hiver). Elle est aussi présente dans les poissons gras comme le saumon ou le thon.

– Fer : l’anémie causée par une carence en fer n’est pas pour les personnes qui ont une alimentation équilibrée, mais pendant l’hiver, cela peut être plus fréquent. C’est pourquoi il faut prendre des compléments contenant du fer pour éviter la fatigue ou la prise de poids excessive. Il est présent naturellement dans la viande rouge et les légumes verts comme les épinards ou le chou frisé.

– Vitamine C : la vitamine C est un antioxydant qui nous aide à lutter contre le stress en augmentant notre capacité d’endurance. C’est aussi un puissant antihistaminique et un stimulant du système immunitaire. Nous pouvons la trouver dans des fruits comme les oranges, les citrons ou les kiwis.

– Complexe de vitamines B : ce groupe de vitamines soutient le système nerveux en favorisant la concentration, la mémoire et la capacité d’apprentissage pendant les périodes de stress. En fait, de nombreux étudiants prennent des suppléments de vitamines pour étudier pour un examen. Le complexe de vitamine B se trouve dans les noix, les céréales complètes et les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches.

Suppléments hivernaux : notre recommendation

Même si les remèdes naturels sont toujours meilleurs que les produits artificiels, il faut reconnaître que certains produits commerciaux peuvent aussi être très utiles ! Voici notre liste des trois meilleures compléments alimentaires à prendre pendant les mois d’hiver chez UNAE :

1. Le plus complet des compléments alimentaires : ELITE MULTIVITAMINES HOLISTIQUE

Elite est le complément alimentaire multivitamines le plus complet de la gamme UNAE. 31 ingredients sont réunis dans ce cocktail de santé, des vitamines, des minéraux, des extraits de plantes et acide aminés. Une véritable poudre de santé que l’on pourra prendre tous les jours de l’hiver afin d’être réellement en forme.

Le fait que ce complément soit en poudre apporte son lot d’avantage, principalement sur le fait d’éviter de prendre une bonne trentaine de gélule par jour. Mais aussi une digestion plus simple. Mais surtout, cela permet de n’ajouter aucun additif et de garder un produit 100% végétalien. Un point noir est par contre plus que présent, le goût. Et oui, avec son extrait de gingembre ça sera le parfum predominant ici. Alors si on aime pas le gingembre et les épices ça risque de bloquer, mais si vous aimez, c’est parfait ! Et pour le principe, je vous met la liste des apports journaliers dans L’elite Multivitamines Holistique (en photo sinon c’est trop long) :

Pour tout savoir sur la science et acheter les multivitamines.

2. La base à prendre au quotidien : OMNIMAG® MAGNÉSIUM B6

On vous le disait plus haut, le magnésium est essentiel au quotidien et pas seulement en hiver. Vous pouvez soit en trouver en pharmacie pour souvent cher et vendu seul ou un peu partout sur internet. Mais problème, il s’agit souvent de magnésium marin, qui pour la plus part des gens entraine des problèmes intestinaux (moi y compris). Ici nous avons une innovation française. Il contient un mélange de taurinate de magnésium, de malate de magnésium et de vitamine B6 dans des proportions spécifiques. Ce qui permet une absorption parfaite par l’organisme et une meilleur assimilation et utilisation tout au long de la journée.

D’un point de vue personnel, aucun trouble de la digestion et efficacité garantie. Un conseil 2 gélule au petit dej et 2 avant de dormir pour un bon sommeil réparateur.

Pour tout savoir sur le Magnésium d’UNAE.

3. Et pour mieux dormir : la MÉLATONINE NATURELLE VÉGÉTALE

Vous avez du en voir la pub sur internet ou à la TV, la mélatonine devient populaire en France. Mais elle est souvent vendue chère, dans des bonbons (pas le mieux à la santé avant de dormir) et en pharmacie. Ici elle sera 100% vegan et sans additif (contrairement au concurrent de la TV). La mélatonine est une hormone naturellement sécrétée par notre organisme le soir, pour nous faire basculer dans le sommeil. La lumière des écrans, les horaires de coucher changeant ou des déséquilibres alimentaires peuvent perturber sa production. Opter pour un complément en mélatonine de qualité contribue à rétablir cet équilibre, essentiel au bien-être physique et psychique.

Ainsi, avec un comprimé simple, 20-30 minutes avant de dormir, le sommeil est quasi garanti. Son dosage à 1.8mg suit les recommandations et vous laissera un réveil sans fatigue et en pleine forme.

Tout savoir sur la Mélatonine par UNAE

Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour passer un hiver en pleine forme grâce aux compléments alimentaires. Sachez que de nombreux autres compléments peuvent être pris pour rester en forme tout au long de l’année. Le mieux reste d’en parler avec un nutritionniste, coach sportif ou encore médecin.