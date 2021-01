Publicité

Alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent et que la diffusion du vaccin contre le COVID n’en est qu’à ses balbutiements, une étude de Nutriments* révèle plus que jamais l’importance de la nutrition dans le soutien du système immunitaire.

Tandis que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSES), a pointé du doigt certains compléments comme pouvant déstabiliser nos défenses naturelles face au virus (échinacée, curcuma, saule…), certaines vitamines, minéraux et acides gras permettraient bien au contraire d’aborder 2021 avec un système immunitaire renforcé !

Des vitamines et minéraux bénéfiques pour le système immunitaire

Des chercheurs américains de l’Oregon State University et ainsi que de l’université de Southampton (Royaume-Uni), d’Otago (Nouvelle-Zélande) et de l’University Medical Center (Pays-Bas) mettent en avant le rôle clé de la nutrition pour soutenir le système immunitaire à l’instar de la vitamine C, la vitamine D, le zinc et les omega 3.

Les vitamines C

En plus de soutenir la fonction de barrière contre les pathogènes, la vitamine C jouerait un rôle à plusieurs niveaux dans le fonctionnement du système immunitaire.

Elle aurait ainsi un rôle dans la croissance et l’activité des cellules immunitaires et la production d’anticorps. C’est ce qui explique que des carences en vitamines C sont susceptibles de favoriser les infections des patients déficitaires.

On sait par exemple que les pneumonies trouvent un environnement favorable chez des patients ayant un faible apport. Sans en arriver là nous vous conseiller donc d’être attentif à votre apport en vitamine C que vous pouvez compléter par une supplémentation disponible chez MyProtein !

Les vitamines D

La vitamine aussi connue pour être la vitamine du soleil dont nous manquons cruellement, confinement oblige, est, elle aussi, réputée pour ses effets anti-infectieux. En effet, non seulement elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire, mais elle contribue aussi à la santé osseuse, ou dentaire comme à garantir un maintien d’un taux normal de calcium dans le sang.

C’est puisqu’il n’est pas facile de répondre au besoin quotidien en vitamine D, car elle provient essentiellement de l’exposition au soleil et qu’elle n’est présente que dans très peu d’aliments que sa supplémentation présente tout son intérêt !

Le zinc

Important dans le maintien et le développement des cellules dans le système immunitaire inné et acquis. Des études ont montré qu’une déficience en zinc, en particulier chez les enfants, favorisait les diarrhées. Oligoélément essentiel, il est réputé contribuer au métabolisme normal des glucides, des macronutriments et des acides gras. Ce d’autant plus qu’il permet de soutenir le système immunitaire.

Les Omégas

L’EPA et la DHA, les deux principaux omega-3, auraient une action anti-inflammatoire. Ces différents actifs ont ainsi montré leur efficacité dans des syndromes de détresse respiratoire, en réduisant l’inflammation pulmonaire. On les retrouve dans le poisson mais aussi dans des sources végétales à l’instar des graines de chia. Ces graines source d’oméga 3-6-9 et de protéines, sont idéales à intégrer à une alimentation saine et équilibrée.



Quelle quantité ?

Nous ne pouvons que rappeler qu’une alimentation équilibrée devrait normalement suffire à la prise optimale de ces nutriments. Pour autant, il se peut que des carences persistent ponctuellement. On sait qu’en cas d’infection, leur taux dans l’organisme a tendance à diminuer. Il peut donc être intéressant d’apporter une petite aide bienvenue pour se préparer au mieux à l’année 2021.

(*) Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System Is an Important Factor to Protect against Viral Infections, Philip C. Calder, Anitra C. Carr, Adrian F. Gombart, Manfred Eggersdorfer, publié dans Nutrients.

