Le confinement de 2020 a permis aux français de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances en visioconférence. Que ce soit pour des échanges avec la famille ou des réunions professionnelles, la webcam n’a jamais autant servi depuis sa création. Outre le télétravail qui a pu être mis en exercice dans la plupart des entreprises en France, la visioconférence a été mise à rude épreuve à cause d’un matériel obsolète. Pour améliorer l’expérience utilisateur, Facebook a lancé en 2019 Portal. Facebook Portal est un assistant virtuel accompagné d’un écran. Sous forme de cadre photo, Facebook ont-ils réussi à améliorer les échanges à distance ?

Le design d’un cadre intelligent

Il existe 3 modèles de Facebook Portal avec une taille d’écran différente (8, 10 et 15,5 pouces). Notre modèle de test est de taille 10 pouces. Facebook Portal est en vente en France en 2019. Comme à son habitude, Facebook fournit son produit dans un packaging de grande qualité. Prouvant ainsi son désir d’améliorer l’expérience client. Le Facebook Portal est livré avec son pied d’alimentation, qui se fixe aussi bien de manière verticale ou horizontale. Cette option est intéressante car l’écran tactile adapte l’affichage.

Inutile de chercher midi à quatorze heures, le Facebook Portal est équipé de seulement 2 boutons. Ils permettent de modifier le volume sonore. Un autre système à 3 fonctions se trouve sur le haut de l’appareil. Celui-ci permet de désactiver le microphone, de cacher la Webcam ou de tout activer. On connaît fortement les histoires de Facebook avec les données de ses utilisateurs, il semblait évident que l’entreprise américaine rassure les européens avec cette option !

Concernant la webcam, elle offre un champ de vision à 114 degrés. Il permet à l’utilisateur de se balader dans une pièce tout en échangeant avec son interlocuteur. D’ailleurs, le Facebook Portal dispose d’une fonctionnalité de tracking exemplaire qui fixe l’objectif vers la personne, même si elle se trouve en mouvement ou si une nouvelle personne se joint à l’écran. Le tout est très fluide, sauf si vous en venez à faire des sprints devant la caméra…

On regrette toutefois les bords imposants du cadre, réduisant fortement la taille de l’écran. Le fait d’avoir des bords aussi imposants appuie le sentiment d’avoir un cadre connecté, qu’un objet totalement innovant. De plus, il est regrettable de ne pas avoir la possibilité d’utiliser, le temps d’un instant, le Facebook Portal sans son fil d’alimentation… Ce qui semble justifier le fait que le Portal se doit de rester à un endroit fixe, un point de ralliement pour la famille.

Configuration pas simple pour tout le monde

Facile à brancher, le Facebook Portal n’est pas le produit Tech le plus facile à configurer. Bien que l’appareil propose de suivre un guide d’installation pour y connecter son compte Facebook, les informations ne sont pas les plus simples à comprendre pour nos amis dépassés par la technologie. De plus, le fait de devoir confirmer sa connexion sur un smartphone ou PC en devient barbant… Au final, nous avons mis plus de 5 minutes à configurer l’appareil. Une personne âgée qui a configurée son cadran a mis plus de 30 minutes (avec SAV téléphonique du petit fils en prime). Une fois installé, il sera demandé de faire une mise à jour du produit, ce qui affiche un écran Android, pouvant perturber une fois de plus. Une fois l’installation terminée, le reste est plus ludique à utiliser !

Les principales applications utiles

Outre la fonctionnalité de visioconférence, le Facebook Portal offre d’autres applications intéressantes. Il permet entre autres d’écouter de la musique, la radio, des podcasts ou de naviguer sur Instagram. L’application Youtube est également disponible. Mais, elle ouvre une page sur le navigateur interne… Ça aurait pu être parfait, mais non. Beaucoup moins fluide et facile à utiliser au quotidien. On regrette également le fait de ne pas avoir accès à des services comme Netflix ou Prime Vidéo dans la cuisine par exemple. On peut également bénéficier d’un navigateur internet pour faire quelques recherches rapides.

La page d’accueil de la tablette est adaptée à l’ensemble des utilisateurs d’une famille. On y retrouve les contacts favoris pour les appeler rapidement, en 1 seul clic. Il est possible de configurer jusqu’à 4 profils d’utilisateur pour adapter l’affichage des contacts favoris et l’historique des appels. D’autres détails comme la météo, l’heure ou laisser un brouillon à l’écran sont possibles. Au final, le Facebook Portal s’avère être une ardoise magique qui essaye de faire gagner du temps et être un pont sentimental vers nos connaissances.

Son design l’évoque assez bien, le Facebook Portal une fois en veille peut servir de cadre photo connecté. Une fonctionnalité qui pourra ravir les plus âgés d’entre nous, ou les plus nostalgiques, mais qui a aussi ses limites. En effet, seul les albums hébergés sur Facebook ou Instagram pourront être diffusés. La plupart des internautes ayant délaissés le réseau social Facebook ou ayant des restrictions quant à la vie privée ne pourront pas profiter des images de leurs petits enfants… Un service de Cloud ou un espace de stockage aurait pu permettre de faire plaisir à tout le monde, c’est dommage…

Une fonctionnalité Visio excellente

Comme évoqué plus haut, la fonctionnalité de visioconférence est la principale utilisation de ce Facebook Portal. La qualité de la caméra, équipé d’un objectif de 13MP, propose un contenu en HD. Le rendu est fort appréciable, que ce soit pour la famille ou pour un entretien professionnel. Le fait que le Portal dispose d’une fonction tracking vient rajouter une touche à la convivialité. Cependant, le Facebook Portal se limite uniquement à Messenger et WhatsApp, des applications du groupe Facebook. Justifié, mais limité.

En proposant uniquement ces applications, Facebook donne ici un aperçu de la cible du produit, et des utilisateurs de son réseau social. Le Portal est orienté famille et se veut être un produit pour nos parents ou grands-parents, afin de les encrer dans le domicile familiale, même s’ils sont à distance. À savoir qu’il n’est pas obligatoire que les 2 interlocuteurs disposent d’un Facebook Portal pour échanger. En effet, un smartphone ou tablette peuvent faire l’affaire ! Il reste possible de faire des entretiens sur WhatsApp pour l’aspect professionnel. Mais rare aujourd’hui sont ceux qui font des appels vidéos depuis cette plateforme. Zoom, Teams ou encore Discord ont maintenant le monopole.

Un assistant vocal et une enceinte pour la maison

Bizarrement, ou heureusement, le Facebook Portal s’utilise à la voix. Elle nous est familière, puisque Facebook s’associe à Amazon, pour se servir des fonctionnalités d’Alexa en France. Difficile d’en dire plus, puisque l’assistant vocal fait ses preuves depuis maintenant plusieurs années et ne cesse d’impressionner. Par contre, on a pu identifier une mauvaise captation de nos désirs lorsqu’il y a du bruit dans la pièce d’à côté. Rien de très grave en soi, mais les produits Amazon font mieux sur ce point.

Pour interagir avec l’utilisateur, le Facebook Portal est donc équipé d’un système audio. Alors que le produit n’est pas attendu pour diffuser une ambiance sonore dans la cuisine ou le salon, le Portal s’en tire très bien ! Il est possible d’utiliser le système audio via Bluetooth ou par l’application Spotify intégrée. On ressent les basses, qui s’émanent de l’arrière de l’appareil. Les médiums et aigus se propagent à l’avant et en stéréo ! Ou presque, puisque les diffuseurs sont trop collés pour affirmer une spatialisation. La puissance est présente, mais la qualité aurait pu être plus pointu. En effet, les voix, que ce soit en musique ou en conversation, perdent de leur naturel.

Facebook Portal : Conclusion

Dans la démarche d’Amazon avec le Echo Show ou encore la Lenovo Smart Display, Facebook a su se démarquer en proposant un produit qui n’est pas disposé à diffuser de la vidéo à la demande. Orienté conversation virtuelle et échanges avec la famille, le Facebook Portal aurait pu être parfait, s’il n’était pas bridé à l’écosystème de Facebook. Les plusieurs restrictions que nous avons évoqué tout au long du test ne permettent pas de définir ce produit comme un cadeau idéal pour la famille. Il saura satisfaire les adaptes de nouvelles technologies qui veulent simplifier leur échange, mais donnera du fil à coudre aux débutants.

Facebook Portal 169€ 7.1 Design 9.0/10

















Configuration 5.0/10

















Utilisation 6.5/10

















Audio 8.0/10

















Points positifs Facile d'utilisation

Système Visio performant

Qualité sonore inattendue

Alexa intégrée Points négatifs Configuration longue

Limité aux services Facebook

