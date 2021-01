Technogym Bench : Le banc de musculation compact

Publicité

L’entreprise italienne Technogym, spécialisée dans la fabrication d’appareils fitness, dévoile le banc de musculation compact Technogym Bench.

La musculation à la maison

Le kit d’entraînement Technogym Bench est un banc d’entraînement conçu et fabriqué en Italie permettant d’effectuer de nombreux exercices. Le plus de ce banc est qu’il est ultra compact ainsi que pratique. Avec sa taille de 1130 x 376 x 440 mm et un poids de 90 kg (avec les accessoires), il embarque 5 paires d’haltères (2.5 kg, 3.5 kg, 5 kg, 7.5 kg, 10 kg), 3 bandes élastiques avec différents niveaux de difficultés, 3 paires de poids lestés (0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg) et un tapis d’entraînement.

Technogym – Technogym Bench

Il est possible d’exécuter plus de 200 exercices grâce au Technogym Bench et à ses poids lestés, haltères hexagonaux et bandes élastiques. Au delà de son contenu, il est également facile à déplacer grâce à des roues intégrées. Il suffit alors de déplacer le banc comme une valise et le ranger où l’on veut. Il est pratique pour faire son sport à la maison n’importe quand où pour un propriétaire de salle qui souhaite gagner en espace.

Prix

Le technogym Bench est affiché au prix de 1190€ (le prix comprend bien évidemment les accessoires). Il est d’ores et déjà possible de le commander sur le site officiel.

