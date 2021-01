Trëmma, la version Vinted lancée par Emmaüs

Publicité

Un peu plus de 4 ans après le lancement de son catalogue e-shop alimenté par les objets donnés par des acteurs et partenaires de son mouvement, Emmaüs officialise une nouvelle plateforme baptisée Trëmma. Cette plateforme pas comme les autres, est destinée à recevoir les objets devenus inutiles pour ses membres et qui pourraient servir à d’autres. Cette nouvelle plateforme présente des similitudes avec deux autres plus anciennes que sont Vinted et LeBonCoin. Mais, de nombreuses différences subsistent, notamment dans le fonctionnement et l’usage fait des ventes.

Un Objectif inchangé pour Emmaüs

Trëmma est un nouveau site de vente d’objets de tous genres, créé par Emmaüs. Les objets qui s’y retrouvent sont, dans leur totalité, des dons provenant d’acteurs du Mouvement Emmaüs et de leurs partenaires de l’Économie Sociale et Solidaire. Cette nouvelle plateforme solidaire est créée par Emmaüs pour poursuivre et mener à bien son œuvre de financement solidaire. A travers elle, le mouvement Emmaüs entend compléter ses circuits traditionnels de collecte et de vente d’objets par le circuit préférentiel le plus populaire actuel qu’est Internet.

Une concurrence encore timide d’Emmaüs

La plateforme de vente d’objets d’Emmaüs fonctionne presque comme celles de ses consœurs Vinted et LeBonCoin. A la différence que sur Trëmma, les objets sont vendus « à prix Emmaüs ». Cela signifie que le produit de la vente est reversé directement à l’un des projets solidaires figurant parmi ceux soutenus par Emmaüs. Aussi, le projet auquel est destiné le produit de la vente d’un objet donné est prédéfini par le donateur de l’objet. Une nouvelle approche qui pourrait permettre à Emmaüs de convaincre de potentiels nouveaux donateurs à franchir le pas. Cela semble de plus facile à dire qu’à faire, car les sites concurrents (Vinted et LeBonCoin) proposent des prix de rachats très intéressants. Mais, Emmaüs espère tout de même accueillir davantage de public sur Trëmma afin de financer encore plus de projets solidaires.

