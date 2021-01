Samsung va bientôt annoncer la Galaxy Tab S7 Lite

Publicité

Les fourneaux des usines de Samsung tournent à plein régime en ce début de nouvelle année. Après la présentation des Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, il y a quelques jours, le constructeur coréen s’apprête à lancer une nouveauté sur le marché des tablettes connectées. Il s’agit de la « Galaxy Tab S7 Lite ». Le géant asiatique a à cœur de ne pas laisser l’écart se creuser entre lui et Apple sur ce marché. Il œuvre donc quotidiennement pour rester le challenger de la marque à la pomme sur un marché où les fabricants se font très rares. Quelles sont les armes de cette nouvelle tablette de Samsung face à la concurrence ?

Les caractéristiques de la Galaxy Tab S7 Lite

Les tuyaux du constructeur Samsung draineraient un nouveau produit, en l’occurrence la Galaxy Tab S7 Lite ou encore la Tab S8e. Il s’agit d’une tablette qui sera compatible 5G tout comme celle qu’elle suit la Galaxy Tab S7. Elle sera disponible sous quatre modèles (SM-T730, T735, T736B et T736N). Tous donneront accès aux connectivités : Wi-Fi, 4G LTE et 5G, avec une fréquence des processeurs atteignant 6Hz et l’accès aux ondes millimétriques. A la différence de son prédécesseur, la Galaxy Tab S7 Lite est un moyen de gamme.

L’attente sera-t-elle longue encore ?

Sortir une nouvelle tablette est presque devenu une tradition pour Samsung chaque premier trimestre de l’année. En suivant donc la logique et le calendrier des années précédentes, le constructeur devrait faire une annonce officielle sur sa nouvelle tablette dans les jours à venir. Malgré que des incertitudes subsistent encore sur de nombreux détails (la taille de l’écran, les capacités de stockage, la résolution des capteurs photo et les références du processeur), la Galaxy Tab S7 Lite devrait avoir de hautes performances. De quoi lui permettre à Samsung de tenir son rang sur le marché des tablettes, dominé par les iPad d’Apple sous leurs diverses formes.

