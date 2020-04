Dans les conditions actuelles, le sport est une façon de rester en forme facilement. Le domicile de chacun étant différent, tout le monde ne peut pas forcément se dépenser facilement toute la journée. Pour toutes les personnes vivant dans un petit espace, voici ma façon de faire du sport durant le confinement.

Personnellement, je suis confiné dans un petit espace, moins de 30 m2 à deux. C’est dans ces moments de confinement qu’il faut se réinventer. Redoubler d’imagination pour faire du sport, vivre et se divertir est donc de mise. Ayant pratiqué le sport en salle et en extérieur depuis quelques années, j’ai préféré respecter les règles. Même si le confinement n’est pas restrictif au point d’empêcher de sortir, je peux m’en passer. J’ai donc avec plusieurs personnes de la rédaction commencé le sport. Au programme: Insanity et du sport un peu plus conventionnel.

Mon programme personnel – Insanity

Comme certaines personnes ont déjà pu tenter, j’ai fait Insanity (pour la 3ème fois en 5 ans). Un programme qui a un but simple… Vous faire maigrir. En réalité, c’est un programme de HIIT (High Intensity Interval Training) accumulant les exercices pliométriques. Des sauts partout et souvent, pratique déconseillée pour les personnes en réel surpoids qui pourraient se blesser. Le HIIT a pour effet de faire monter votre cardio, ce qui résultera en une perte de poids sur le long terme.

C’est donc une façon pour les personnes (comme moi) ayant accumulé un peu de gras, de le perdre. La motivation est bien évidemment nécessaire pour ce qui va devenir le quotidien de tous les adeptes du programme. Deux mois plus tard vous aurez un cardio d’enfer et une motivation au plus haut pour enchaîner sur un autre sport.

Insanity – Shaun T

Pour vous procurer le programme Insanity, c’est par ici. Il est bien entendu possible de l’acheter, ou de le trouver en téléchargement… A vous de chercher.

Durant l’entraînement ce qu’il faut toujours garder en tête, c’est boire de l’eau, toujours boire, quitte à ce que ça soit peu. Boire diminuera vos courbatures et améliorera votre transit.

Pour faire son sport sans déranger toute la famille juste à côté avec les bruits intempestifs de la vidéo, je peux vous conseiller les derniers écouteurs de chez Beats. Les Powerbeats, petits frères de la version Pro, sont disponibles à un prix de 149,95 €. Personnellement j’ai trouvé nécessaire d’utiliser une paire d’écouteurs, la nuisance sonore créée par le programme tout comme celle créée par la famille de l’autre côté des écouteurs se mariait au plus mal.

Pour finir avec une touche de mode, le marque streetwear New Era a lancé une collection qui s’adapte correctement avec le sport, au soleil ou dans votre jardin. Nous vous conseillons les deux classiques que sont leur MLB League 9FORTY et la A-Frame Trucker, idéale pour vous prélasser et vous protéger du soleil dans votre jardin. L’entreprise livre toujours en cette période, alors n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur leur site !

Poids de corps, devenir inventif est la clé

Pour ne pas tourner en rond à faire uniquement des pompes, abdos et des air squats, il existe plein de variantes ! Pour en venir à bout, il vous faudrait des centaines de jours et selon notre président, on serait actuellement à la moitié du confinement, alors c’est le bon moment pour s’y mettre.

On vous conseille donc de suivre Décathlon sur Instagram afin de varier votre pratique du sport. En effet, chaque jour des entraînements à la portée de tous sont disponibles en live avec deux coachs ! Des tractions, des pompes, des pompes sur les mains, essayez toutes les vidéos, mais surtout étirez-vous bien et buvez de l’eau !

Se complémenter efficacement pour être en pleine forme

Des compléments alimentaires pour enlever les courbatures, pallier à un manque d’énergies et autres peuvent être utiles. En effet si vous n’avez pas le réflexe de faire le plein de fruits et légumes durant vos courses, il existe toujours des vitamines pour aider votre organisme.

J’ai pu tester quelques complexes multivitaminés de chez MyProtein. Ce qui me convient le plus reste le Magnesium, Omega 3 et Daily Multivitamin.

Le plus important est tout de même de se nourrir essentiellement d’aliments non transformés, légumes, fruits, féculents, protéines et boire beaucoup d’eau. La cuisine est donc une part essentielle de ma journée, devant travailler, il est nécessaire de passer un temps pour se préparer des choses agréables à manger. Pour cela ajouter quelques épices, varier les aliments et utiliser ses plats à gratins est une étape cruciale.

Pour récupérer de ses courbatures, la nourriture ainsi que les compléments sont d’une bonne aide, mais un dernier produit est essentiel, consommer de l’eau et encore de l’eau !

Pistolet à massage Hero FX – Récupérer du sport

J’ai pu recevoir le pistolet à massage de chez Hero FX, l’article prêtait donc parfaitement à la pratique du sport. Voici donc quelques points montrant à quoi ce produit peut servir et si il est réellement utile.

Comment fonctionne un pistolet à massage ?

Et bien plutôt simplement ! Le Hero FX dispose d’une tête changeable pour plusieurs applications possibles, un bouton ON/OFF ainsi qu’une intensité réglable. Il suffit ensuite de l’allumer puis d’appuyer sur les muscles courbaturés, un peu sensibles, tendus ou les fascias douloureux.

A quoi ça sert ?

Pour faire simple, cela sert comme un bon massage pour une personne lambda. Chaque tête à son utilité, la première, ronde est utile pour la récupération pour les gros groupes musculaires. La tête pointue pour défaire les nœuds musculaires…

Il faut garder en tête que ces pistolets sont faits pour les grands sportifs, je n’ai pas la prétention d’en être un malgré 6 entraînements par semaine. C’est donc un investissement dont il faut en avoir le besoin.

Comment on s’en sert ?

Presque aussi simplement que ça en a l’air, il faut tout d’abord de fixer la tête correspondante au problème musculaire rencontré, que ce soit pour se détendre ou récupérer d’un entraînement. Ensuite, allumer l’appareil, choisir son intensité et appliquer sur la zone concernée. Les multiples prises présentent sur le produit rendes la tâche aisée quant il s’agit de faire soi-même son massage.

Combien coûte-t-il et où peut-on l’acheter ?

Il est possible de se procurer ce beau joujou pour la modique somme de 199,90€ grâce à l’offre de lancement retirant 50€ au prix initial. Le prix sera donc plus avantageux en allant sur le site de Hero FX.

Est-ce que je le conseille ?

Si vous êtes sujet à beaucoup de courbatures oui, sans hésiter. Le pistolet marche très bien et m’a évité les courbatures. Malgré tout, il est difficile de le tester efficacement sachant que la situation actuelle ne permet pas une activité physique intense. Ce produit servira c’est certain, c’est un investissement pour votre corps. Pour beaucoup la santé est considérée comme la plus grande richesse qu’il soit.