Test – Tablette SPC Gravity (2025) : l’essentiel en grand format

La marque espagnole SPC, bien connue pour ses produits technologiques au bon rapport qualité-prix, poursuit sa percée sur le marché des tablettes Android avec la nouvelle Gravity 5. Elle a été lancée en 2025. Positionnée comme une tablette accessible et fonctionnelle, la Gravity 5 vise une large audience : familles, étudiants, utilisateurs occasionnels… À moins de 150 €, elle promet un grand écran de 11 pouces, une autonomie solide et une interface Android fluide. Nous avons testé cette tablette pour voir ce qu’elle vaut réellement dans un usage quotidien.

Un design sobre mais soigné

Visuellement, la SPC Gravity 5 joue la carte de la sobriété. Son châssis, bien qu’en plastique, arbore un fini mat agréable au toucher et limite les traces de doigts. Les bordures autour de l’écran sont modérées, offrant un bon ratio d’affichage sans sacrifier la prise en main.

La tablette pèse environ 500 grammes pour une épaisseur de 8 mm, ce qui reste raisonnable pour un modèle de 11 pouces. Elle se glisse facilement dans un sac ou un sac à dos, et tient bien en main pour de longues sessions de navigation ou de lecture. Le positionnement des boutons est classique (volume et marche/arrêt sur la tranche droite), avec une connectique bien pensée. En effet, elle propose un USB-C, prise jack 3,5 mm, lecteur microSD et haut-parleurs stéréo sur la tranche inférieure.

Un écran IPS de 11 pouces : le confort avant tout

Le point fort de cette Gravity 5, c’est son écran IPS Incell de 11 pouces, avec une résolution HD+ (1280 x 800 px). Certes, ce n’est pas du Full HD, mais la taille généreuse de la dalle offre un confort visuel appréciable pour les usages courants. Regarder des vidéos, lire des articles ou suivre des cours en ligne reste agréable.

La dalle offre de bons angles de vision et une reproduction correcte des couleurs, bien que les noirs soient un peu délavés. En intérieur, la luminosité est satisfaisante. Cependant, en plein soleil, la tablette montre rapidement ses limites. C’est un point à noter si vous comptez l’utiliser en extérieur.

Des performances honnêtes pour le quotidien

Sous le capot, la SPC Gravity 5 embarque un processeur Octa-Core (architecture ARM Cortex-A75 + A55). Ce dernier est associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensibles via carte microSD jusqu’à 512 Go. Sur le papier, cette configuration peut paraître modeste, mais elle suffit largement pour un usage classique :

Navigation fluide sur Chrome ou Firefox

Lecture vidéo en streaming (YouTube, Netflix, Prime Video en HD)

Visioconférences sur Google Meet ou Zoom

Utilisation d’applications bureautiques (Docs, Sheets, etc.)

Évidemment, les jeux gourmands en ressources comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile ne tourneront pas de façon optimale. Cependant, les jeux légers comme Clash Royale ou Among Us fonctionnent sans accroc.

Une interface Android simple et sans bloatware

La Gravity 5 tourne sous Android 14 dans une version très épurée, sans surcouche ni applications inutiles préinstallées. Cela se traduit par une expérience fluide et intuitive, proche de ce que l’on retrouve sur les Pixel de Google. L’utilisateur peut configurer l’appareil comme il le souhaite, installer ses applications préférées via le Play Store et profiter d’une interface claire.

La tablette est compatible avec Google Family Link. Ce mode permet de configurer facilement un compte enfant avec des restrictions d’usage. C’est un vrai plus pour un usage familial.

Audio, photo et connectivité

Les deux haut-parleurs stéréo délivrent un son clair et suffisant pour le visionnage de vidéos. Cependant, le manque de basses se fait sentir à volume élevé. Heureusement, la présence d’un port jack permet de brancher facilement un casque ou des écouteurs filaires.

Côté photo, la tablette intègre un capteur arrière de 5 MP et une caméra frontale de 2 MP. Ne vous attendez pas à des merveilles : les clichés sont bruités, avec des couleurs ternes. Néanmoins, pour un appel vidéo ponctuel ou scanner un document, cela reste fonctionnel.

En termes de connectivité, on retrouve :

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS

Emplacement pour carte microSD (jusqu’à 512 Go)

USB-C (charge et transfert de données)

Une autonomie très correcte

La batterie de 6000 mAh de la Gravity 5 permet de tenir entre 8 à 10 heures selon l’utilisation. En lecture vidéo continue avec la luminosité moyenne, la tablette tient près de 9 heures. C’est très satisfaisant pour cette gamme de prix.

La recharge s’effectue via le port USB-C, mais attention : pas de charge rapide ici. Le chargeur fourni plafonne à 10W. Il faudra compter environ 3h pour une recharge complète.

À qui s’adresse la tablette Gravity ?

La SPC Gravity 5 s’adresse avant tout :

Aux étudiants en quête d’un appareil de prise de notes, de recherche ou de lecture numérique

en quête d’un appareil de prise de notes, de recherche ou de lecture numérique Aux familles pour un usage partagé entre les parents et les enfants (grâce au contrôle parental)

pour un usage partagé entre les parents et les enfants (grâce au contrôle parental) Aux utilisateurs occasionnels qui souhaitent un écran plus grand qu’un smartphone pour naviguer, lire ou regarder des vidéos

Elle conviendra moins à ceux qui ont besoin de puissance pour le jeu, la retouche photo, ou encore d’un écran très haute définition pour des usages professionnels.

Conclusion sur la tablette SPC Gravity

À moins de 150 €, la SPC Gravity 5 remplit son contrat : proposer une tablette simple, efficace et agréable à utiliser pour un usage quotidien. Son grand écran, sa bonne autonomie, son interface Android propre, et son design soigné en font un excellent choix pour les budgets serrés.

Elle n’est certes pas une bête de course, mais pour les tâches basiques et le divertissement, elle fait bien mieux que beaucoup d’autres modèles dans cette tranche de prix.