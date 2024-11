Test – AGM Pad P2 : une tablette abordable, suffisante pour les usages du quotidien

Une tablette est souvent considérée comme un appareil à mi-chemin entre smartphone et un ordinateur portable. Pour un usage occasionnel, les consommateurs sont réticents à dépenser une grosse somme dedans. AGM Mobile l’a bien compris avec sa Pad P2, en s’adressant à ceux qui sont à la recherche d’une tablette à moins de 300 euros. Avec son écran de 11 pouces, un taux de rafraichissement de 90 Hz et un design soigné, elle semble avoir tout pour plaire.

Mais est-elle suffisante pour un usage occasionnel ? Éléments de réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur la tablette AGM Pad P2

La tablette Pad P2 d’AGM se révèle être une très bonne tablette. Pour 269 euros, elle dispose d’un design soigné et d’un écran 90 Hz de bonne facture. Son processeur n’est pas des plus véloce, mais son autonomie nous a convaincus. À ce prix, la Pad P2 est bien placée et nous vous la recommandons sans hésiter.

Produit disponible sur AGM PAD P2 Tablette Android 14, Tablette Tactile 11 Pouces 2K avec Étui, MTK G99, Widevine L1, 1920 x 1200 FHD, 16(8+8) Go RAM + 256 Go ROM (TF 2TO), 50MP+8MP, 4G LTE+5G WiFi,Dual SIM,GPS/Boussole/OTG

Voir l'offre 170,65 €

Qui est AGM Mobile ?

Fondée en 2008, AGM est une marque chinoise qui s’est d’abord concentrée sur la réalisation de smartphones robustes. Aujourd’hui, la gamme de smartphone est large, nous avions par exemple testé le AGM H6 : Un smartphone robuste et pas cher. L’entreprise a étoffé son offre et propose également des tablettes depuis peu.

Déballage et présentation de l’AGM Pad P2

Succédant à la Pad P1, la P2 est une tablette qui se veut plus classique dans son approche. En la proposant à 269 euros et en abandonnant le côté « renforcé », AGM espère toucher un public plus large à la recherche d’une tablette d’entrée de gamme pour consommer du contenu.

La Pad P2 arrive dans une boite cartonnée jaune. À l’intérieur, on retrouve la tablette, son chargeur USB-C 20W, une planche d’autocollants et un guide de démarrage rapide. AGM fournit aussi une protection rabattable. Celle-ci n’est pas vraiment de bonne qualité, pas très bien ajustée, mais elle suffira pour protéger la tablette.

Design et ergonomie : du classique qui fonctionne bien

En ce qui concerne le design, on doit reconnaitre qu’AGM a frappé un grand coup. La tablette coute 269 euros, mais on pourrait croire qu’elle en vaut le double. Le châssis en aluminium brossé avec ses tranches droites dégage un sentiment de qualité et de robustesse. Avec son épaisseur de 7,5 mm, la Pad P2 est également plutôt fine. Cela ne l’empêche pas de recevoir la certification IP68 : elle ne craindra ni l’eau, ni la poussière.

Les bordures de l’écran sont les seules qui puissent traduire le positionnement tarifaire de la Pad P2. En effet, on mesure quasiment 10 mm de bord noir sur chaque côté. C’est beaucoup et on perd en surface d’affichage par rapport à l’encombrement de la tablette. C’est dommage, mais cela reste acceptable pour une tablette d’entrée de gamme.

Les tranches de l’appareil accueillent – en plus des classiques boutons d’alimentation et de contrôle de volume – une prise jack, située dans le coin supérieur droit. On retrouve enfin un port USB-C, quatre grilles de haut-parleurs, un tiroir de carte SIM/µSD et deux micros.

Écran : la fluidité du 90 Hz

L’écran est une grande force de cette tablette. En effet, la dalle de 11 pouces de 1920 x 1200 pixels avec un taux de rafraichissement jusqu’à 90 Hz. Nous avons été agréablement surpris par cet écran. Les couleurs sont naturelles et la navigation est fluide. Avec une luminosité maximale de 500 cd/m², on peine à voir l’écran en plein soleil, mais c’est tout à fait acceptable.

À l’utilisation : un ensemble harmonieux

La Pad P2 est animée par un processeur MediaTek helio G99. Introduit en 2022, le SoC possède 8 cœurs et plafonne à 2,2 GHz. Avec Geekbench 6, nous avons mesuré un score de 720 en single core et 1863 en multi core. C’est assez faible : ce sont des scores qui se rapprochent des appareils haut de gamme d’il y a cinq ans environ.

Couplé à 8 Go de RAM (+ 8 Go de RAM virtuelle), le processeur ne peine pas trop. Il pourra même faire tourner quelques jeux avec les graphismes au minimum. Pour une utilisation classique, quelques rares ralentissements peuvent se faire ressentir, mais rien de plus.

Pour le stockage, on pourra compter sur 256 Go, ce qui est largement suffisant. Si cela ne suffit pas, vous pouvez installer une carte microSD pour étendre le stockage jusqu’à 2 To.

L’AGM Pad P2 est livrée avec Android 14. L’interface est intuitive, agréable à prendre en main. Il faut dire qu’AGM n’a pas appliqué de surcouche envahissante. C’est très agréable. On ne trouve pas non plus une multitude d’applications préinstallées : c’est appréciable. Les haut-parleurs sont corrects, les micros également. On notera enfin la présence du tiroir qui permet d’installer une carte SIM afin de profiter de la 4G.

Photo et vidéo : la Pad P2 n’est pas faite pour ça

En tenant la tablette horizontalement, on fait face à la caméra selfie Samsung 4H7 de 8 MP, placée sur la bordure supérieure. À l’arrière, on pourrait croire qu’AGM a doté sa tablette de deux modules photos, mais ce n’est pas le cas. Il y a un unique capteur, tandis que le deuxième module abrite seulement une LED servant au flash et à la lampe torche.

La photo n’est pas le point fort de la Pad P2 Avec le mode 50 MP, on gagne quelsues détails

Ce capteur principal vient aussi de chez Samsung. Le modèle JN1, sorti en 2021, permet une définition de 50 mégapixels dans un format contenu de 1/2,76 pouce. Les photos et vidéos sont à peine exploitables, avec l’un où l’autre capteur. Le mode 50 MP est un peu meilleur, mais produit tout de même des clichés assez mauvais. De plus, l’autofocus est assez long. Dès que la luminosité baisse, l’image bruite outre mesure, ce sera correct pour les appels vidéo, mais pas plus.

Batterie : recharge et autonomie

Malgré sa finesse de 7,5 mm et son poids de 530 g, la Pad P2 embarque une batterie assez conséquente de 7 850 mAh. Combiné à un processeur certes peu puissant, mais peu énergivore, à l’utilisation la tablette tient très bien la charge. La gravure en 6 nm du helio G99 améliore aussi les performances énergétiques.

Pour une utilisation modérée, à savoir regarder des vidéos et consulter des articles ou des réseaux sociaux pendant une à deux heures par jour, nous avons dû la brancher tous les quatre pou cinq jours environ. Pour une utilisation intensive, en cours par exemple, elle tiendra très facilement la journée : c’est du tout bon pour l’autonomie !

Coté recharge, la Pad P2 accepte jusqu’à 20 W et il faudra compter un peu plus d’une heure pour un plein d’énergie.

Conclusion : une tablette largement suffisante pour une utilisation peu intensive

Avec sa Pad P2, AGM frappe fort en proposant une tablette bon marché très équilibrée. Elle ne souffre d’aucun défaut majeur. Certes, le processeur n’est pas des plus véloces, la partie photo est très moyenne, mais on trouvera un écran 90 Hz de bonne qualité, une batterie endurante et un design soigné.

Selon nous, AGM a fait les bons compromis aux bons endroits. Comparé à la concurrence, c’est certain : AGM est moins cher. Cependant, la marque n’est pas très connue et n’a pas la réputation des géants du secteur. Pour 269 euros hors promotions, cette tablette vous en donnera pour votre argent.

Produit disponible sur AGM PAD P2 Tablette Android 14, Tablette Tactile 11 Pouces 2K avec Étui, MTK G99, Widevine L1, 1920 x 1200 FHD, 16(8+8) Go RAM + 256 Go ROM (TF 2TO), 50MP+8MP, 4G LTE+5G WiFi,Dual SIM,GPS/Boussole/OTG

Voir l'offre 170,65 €