Test – AGM H6 : Un smartphone robuste et pas cher

Souvent les smartphones robustes coûte cher et sont difficilement accessibles à toutes les bourses. Aujourd’hui, nous vous présentons le AGM H6, un smartphone fait pour l’outdoor, mais offrant un tarif qui ravira les plus petits portemonnaies ! Que vaut ce smartphone au prix relativement bas ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article.

Unboxing

Cet AGM H6 embarque le minimum dans son packaging, sobrement conçu de carton. En effet, en dehors des stickers à l’effigie de la marque, c’est un simple câble USB-C et son bloc secteur que nous retrouvons. Ce dernier offre une recharge de 10W.

Design et écran

Ce smartphone arbore un design relativement classique, loin des standards du marché pour un smartphone robuste. Cependant, tout est là pour protéger le smartphone lors de chutes, notamment avec des coins renforcés afin d’absorber au maximum les chocs. Le dos du téléphone, en plastique, arbore un beau design offrant en plus une résistance aux traces de doigts. Le poids reste très contenu avec 240g sur la balance pour des dimensions de 171,9 x 79,6 x 10,75 mm. Sur la tranche droite du smartphone sont présents les boutons power (qui intègre également le capteur d’empreinte digitale) ainsi que la gestion du volume. La tranche opposée accueillera la trappe double SIM / Carte SD ainsi qu’un bouton fonction, qu’il vous sera possible de programmer à votre souhait.

Cet AGM H6 dispose d’un écran 6,56″ offrant une résolution HD+ (720 par 1612 pixels) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas en présence d’un écran de plus qualitatifs. La lecture en plein soleil pourra être compliqué. Cependant, la réponse au tactile ne souffre d’aucun problèmes de réactivité.

Performances

Vous vous en doutez, à ce prix-là, il ne faut pas s’attendre à des performances dignes des plus grands flagship du milieu. Au menu, c’est un processeur quasiment inconnu que nous retrouvons, un Spreadtrum T606 disposant de huit cœurs (2 A75@1.6GHz ainsi que 6 A55@1.6GHz). Il est épaulé par 8 Go de RAM. Malgré ça, la navigation n’est pas des plus fluides, en cause le processeur peu performant. Il sera parfait pour une utilisation classique (appel, SMS et quelques réseaux sociaux) mais ne sera pas du tout adapté à du jeu vidéo. Cela se voit également sur les résultats du Antutu Benchmark, où l’AGM H6 termine out en bas du tableau. Bon point cependant, nous sommes sur de l’Android 13 (version assez récente d’Android) et la rapidité de déverrouillage faciale et via l’empreinte est très correcte.

Appareil photo

Ce smartphone AGM H6 intègre deux capteurs. Le premier capteur (Samsung JN1), le principal, dispose de 50 MP tandis que le second, utilisé pour les macros, affiche 2 MP. Finalement, c’est un simple flash qui est aussi présent. Rien de bien excitant ici non plus, la partie photo n’étant pas plus performante que ça. En effet, encore une fois, ce smartphone n’est pas construit pour offrir des clichés d’une qualité extrême, au même titre que les performances.

Cependant, il est important de noter que cela sera parfaitement suffisant pour la majorité des personnes ayant simplement besoin d’un téléphone pour partir en vadrouille. En journée, le résultat est correct, malgré un niveau de détails peu élevé. C’est surtout lors de prise de vue en faible luminosité que les détails se font la malle.

Conclusion

Si vous avez un petit budget, mais que vous souhaitez malgré tout vous offrir un smartphone robuste, alors cet AGM H6 est un choix à considérer. Malgré une partie performance et photo offrant des performances relativement faibles, le téléphone restera largement utilisable dans la majorité des cas d’usages. Car il ne faut pas l’oublier, nous sommes en présence d’un smartphone relativement peu cher. En effet, vous pourrez le retrouver à 249.99€ sur Amazon.

