Jabra Enhance Plus : des écouteurs pour les personnes ayant des problèmes auditifs

Les Jabra Enhance Plus s’adressent aux personnes ayant une perte auditive « légère ou modérée ». Avec ces écouteurs, Jabra propose une aide auditive discrète.

Des écouteurs pour malentandants

Jabra vient de présenter les nouveaux écouteurs TWS Enhance Plus. Ceux-ci ont une particularité, car ils sont en même temps un support pour les personnes ayant des problèmes auditifs, c’est-à-dire qu’ils servent d’appareils auditifs. Ils ne sont pas destinés aux malentendants, mais aux personnes ayant des déficiences auditives légères à modérées.

À l’intérieur, quatre fonctions de traitement du son distinctes améliorent la qualité audio. Le Enhance Plus analyse le son pour garder les choses aussi naturelles que possible tout en réduisant le bruit pour la clarté de la parole. Les écouteurs garantissent également que le larsen n’entrave pas l’amplification et isolent les sons provenant de devant vous.

Jabra Enhance Plus : entre des écouteurs et une aide auditive

En plus d’améliorer l’audition, le Jabra Enhance Plus peut fonctionner comme de véritables écouteurs sans fil pour écouter de la musique et prendre des appels. Semblable à d’autres écouteurs, le Enhance Plus est livré avec plusieurs tailles d’embouts auriculaires pour vous aider à trouver le meilleur ajustement, des commandes intégrées et une résistance à l’eau/à la poussière (IP52).

La question de la durée d’utilisation est bien entendu primordiale pour un appareil destiné à être porté toute la journée. L’autonomie devrait être plus que correcte selon la marque, qui promet 10 heures d’utilisation sur les écouteurs, et 30 heures avec le boitier.

Les nouveaux écouteurs Jabra Enhance Plus

Une application d’accompagnement vous permettra d’adapter les paramètres à l’Enhance Plus. Les Earbuds sont bien sûr également adaptés à l’écoute de musique et aux appels téléphoniques normaux. Selon la norme IP52, ils sont résistants à la poussière et à l’eau. Dans le commerce, les Jabra Enhance Plus seront disponibles dans les couleurs gris foncé et beige doré. Jabra n’a pas encore communiqué à propos du prix de ses écouteurs.

ENcore un peu de temps ? Découvrez notre test des Jabra Elite 85T : des true wireless presque parfaits !