Find X5 Pro : Oppo annonce un partenariat avec Hasselblad pour la partie photo

Le rapprochement entre Oppo et OnePlus ne fait plus aucun doute depuis plusieurs mois. Alors qu’une version unifiée des surcouches OxygenOS et ColorsOS est en cours, un partenariat de taille semble désormais être partagé entre les deux marques : Hasselblad. Pour rappel, OnePlus avait lancé un partenariat avec ce spécialiste de la photo l’année dernière pour ses OnePlus 9 et 9 Pro. Oppo vient de son côté d’annoncer dans un billet de blog le début d’un partenariat de trois ans avec Hasselblad, qui devrait logiquement se concrétiser avec les Find X5 et Find X5 Pro.

Oppo prépare le terrain pour les Find X5 et Find X5 Pro

Le Mobile World Congress approche à grands pas. Le 28 février 2022 à 15 heures, l’évènement viendra notamment permettre à Oppo de présenter une nouvelle génération de smartphones : les Find X5 et Find X5 Pro. Nous pourrions aussi re-entendre parler des lunettes de réalité augmentée AirGlass. Concernant les appareils mobiles, la marque vient de commencer un teasing intéressant concernant les deux modèles Find X à venir. En effet, un partenariat de trois ans avec Hasselblad vient d’être annoncé.

Pour rappel, Hasselblad est une entreprise suédoise spécialisée dans la photographie. Elle collabore d’ailleurs déjà avec OnePlus depuis l’année dernière avec les OnePlus 9, et encore cette année avec le OnePlus 10 Pro. Le rapprochement entre Oppo et OnePlus semble ainsi perdurer via ce partenariat.

Dans son communiqué, Oppo explique qu’Hasselblad permettra d’apporter « des améliorations logicielles pour une calibration naturelle des couleurs” qui seront intégrées dès la “prochaine génération de flagships Find X« . Il est ainsi facilement et logiquement normal de rapprocher cette annonce avec celle à venir des Find X5 et Find X5 Pro.

En plus de cela, la marque rappelle que ses prochains smartphones devraient profiter d’une puce maison dédiée au traitement de l’image : la MariSilicon X. Nous apprenons pour finir que le partenariat avec Hasselblad permettrait de proposer « des couleurs de peau plus naturelles pour les portraits » sur les prochains smartphones Oppo Find X.

