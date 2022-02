Redmi Note 11 : Xiaomi dévoile la date lancement des smartphones en France

Il en aura fallu du temps pour voir arriver les Redmi Note 11 de Xiaomi dans l’Hexagone. Après un lancement en Chine fin octobre 2021 et une présentation pour le marché européen fin janvier 2022, les smartphones auront droit à une conférence de lancement le 17 février. Cette dernière nous permettra ainsi de connaitre enfin les prix des smartphones ainsi que leur date de sortie en France.

Les Redmi Note 11 de Xiaomi arrivent enfin France

L’attente aura été longue, mais elle tout de même prête à prendre fin dans les jours à venir. La série de smartphones Redmi Note 11 s’apprête en effet à arriver sur le marché français. Par le biais d’une publication sur Twitter, le compte Xiaomi France déclare ainsi : « Vous l’attendiez… La Série Redmi Note 11 arrive en France. »

Une image vient en plus annoncer une conférence de présentation pour 17 février 2022 à 13 heures pour les smartphones. Xiaomi précise d’ailleurs la présence d’un « concours pour remporter 11 Redmi Note 11 et des guests de folie dès 13h sur notre live. » Vous l’aurez donc compris, il ne faut pas rater l’évènement en direct de la marque chinoise si votre dévolu s’est déjà posé sur cette gamme de smartphones. L’évènement YouTube dédié à cet évènement précise en plus de cela que « pour la première fois, un ambassadeur représente cette nouvelle Série Redmi !«

Vous l'attendiez… La #SerieRedmiNote11 arrive en France 🚀

Pour rappel, le constructeur avait déjà fait une présentation des appareils réservés au marché européen fin janvier 2022. La France devrait ainsi profiter des Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G. Comme à son habitude, Xiaomi vient proposer de très bon rapport qualité/prix avec sa gamme Redmi. En plus de cela, le constructeur se lance lui aussi dans la mode des smartphones à tranches plates, relancée par Apple avec les iPhone 12 et iPhone 13 et reprise récemment par Samsung avec les Galaxy S22 et S22+.

Rendez-vous donc le 17 février 2022 à 13 heures sur les réseaux sociaux de Xiaomi (Facebook, YouTube, Twitter, TikTok et Snapchat) ou sur le site mi.com pour suivre en direct la conférence de présentation de la série Redmi Note 11.