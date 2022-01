Xiaomi annonce les Redmi Note 11, 11S, 11 Pro et 11 Pro 5G en France

Ce mercredi 26 janvier, Xiaomi est venu annoncer une nouvelle série de smartphones pour la France : les Redmi Note 11. Au total, trois nouveaux appareils ont été annoncés : le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S, le Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G. Autant vous dire que la firme chinoise est désormais bien armée pour le début de l’année 2022 avec des appareils profitant d’un rapport qualité/prix de haute voltige.

Quatre Redmi Note 11 annoncés par Xiaomi pour le marché français

Avant toute chose, voici les éléments dont profitent tous les smartphones de la série Redmi Note 11 de Xiaomi : une prise jack, des haut-parleurs stéréo ; la surcouche MIUI 13 (Android 11) ; jusqu’à 1 To de stockage via carte microSD ; ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales sur la tranche.

Redmi Note 11, l’essentiel

Entrons maintenant dans les détails de chaque modèle. Le modèle standard, alias le Xiaomi Redmi Note 11, dispose d’une dalle AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ; un processeur Qualcomm Snapdragon 680 ; une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 33W ; un module photo arrière composé d’un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx ; un macro de 2 Mpx ainsi qu’un capteur de profondeur de 13 Mpx ; une caméra selfie de 13 Mpx ; et trois coloris : Graphite Gray, Twilight Blue et Star Blue.

Redmi Note 11S, la version un peu plus puissante et avec capteur 108 Mpx

Le Redmi Note 11S de Xiaomi vient quant à lui profiter de quelques améliorations notables : un processeur un peu plus puissant, le MediaTek Helio G96 ; un capteur photo principal Samsung HM2 de 108 Mpx ; ainsi qu’une caméra selfie de 16 Mpx. Les coloris sont les mêmes que le Redmi Note 11 standard.

Redmi Note 11 Pro, un taux de rafraichissement de 120 Hz

Pour le Redmi Note 11 Pro, Xiaomi a fait le choix de proposer un écran assez similaire, mais avec une diagonale de 6,67 pouces ; un taux de rafraichissement de 120 Hz ; une luminosité de 1200 nits ; un verre Gorilla Glass 5 ainsi qu’un contracte de 4.500.000:1). À l’intérieur, le processeur est cette fois-ci le MediaTek Helio G96. Lui aussi équipé d’une batterie de 5 000 mAh, il profite tout de même d’une charge rapide deux fois plus rapide (67 W). Côté photo, le module arrière s’équipe d’un capteur principal de 108 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx ; d’un macro de 2 Mpx ; et un capteur de profondeur de 2 Mpx. La caméra selfie monte cette fois-ci à 16 Mpx. Pour les coloris, trois choix seront possibles : Graphite Gray, Polar White et Star Blue.

Redmi Note 11 Pro 5G, de la 5G pour se démarquer

Du côté du Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi est venu faire quelques changements notables : un processeur 5G, le Qualcomm Snapdragon 695 ainsi qu’un capteur de profondeur en moins pour le module photo arrière. Nous retrouvons ensuite les mêmes éléments que le modèle 4G : écran AMOLED de 6,67 pouces ; batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 67 W ; capteur photo principal de 108 Mpx ; ou encore coloris Gray, Polar White et Atlantic Blue.

Prix et disponibilité des Xiaomi Redmi Note 11

Disponibles dès le 16 février 2022 sur AliExpress, les Redmi Note 11 de Xiaomi seront proposés aux prix suivants :

Redmi Note 11 : 4/64 Go – 179 dollars ; 4/128 Go – 199 dollars ; 6/128 Go – 229 dollars.

: Redmi Note 11S : 6/64 Go – 249 dollars ; 6/128 Go – 279 dollars ; 8/128 Go – 299 dollars.

: Redmi Note 11 Pro : 6/64 Go – 299 dollars ; 6/128 Go – 329 dollars ; 8/128 Go – 349 dollars.

: Redmi Note 11 Pro 5G : 6/64 Go – 329 dollars ; 6/128 Go – 349 dollars ; 8/128 Go – 379 dollars.

:

Pour le moment, Xiaomi n’a pas précisé de date de sortie et de prix pour le marché français.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Xiaomi : la Redmi Watch 2 Lite et le Redmi Smart Band Pro sont disponibles en France !