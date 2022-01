PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en février 2022

Alors que le mois de janvier 2022 touche à sa fin, Sony est d’ores et déjà prêt à dévoiler les prochains jeux disponibles gratuitement grâce au PlayStation Plus en février. Dans un nouveau billet de blog, la firme nippone vient en effet d’annoncer l’arrivée de EA Sports UFC 4, Planet Coaster : Édition Console ainsi que Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse.

Les jeux PS4 et PS5 offerts en février 2022 grâce au PlayStation Plus

Le début de l’année 2022 a été rythmé par trois jeux sur le PlayStation Plus en janvier : Dirt 5, Deep Rock Galactic et Persona 5 Strikers. Dès le 1er février et jusqu’au 28, Sony proposera une nouvelle fois trois jeux gratuits pour ses abonnés PS4 et PS5. Au programme : de la baston, un FPS déjanté ainsi qu’un jeu de simulation de gestion de parc à thème.

EA Sports UFC 4 – PS4.

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : une aventure merveilleuse – PS4.

Planet Coaster Console Edition – PS5.

Dans le cas où l’ensemble de ces nouveaux titres disponibles sur le PlayStation Plus en février 2022 ne vous disent rien, voici une rapide présentation de chacun d’entre eux. Pour commencer, EA Sports UFC 4 (uniquement pour les abonnés PS4) porte très bien son nom. En effet, ce dernier est un jeu de combat dans le milieu sportif de l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Vous pourrez notamment y créer votre personnage et le faire monter au plus haut niveau de la discipline.

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse est de son côté un DLC du célèbre RPG en vue à la première personne (FPS) Borderlands 2. Lancé en 2013, ce dernier fait son apparition en version standalone pour une très bonne raison : l’arrivée du jeu Tiny Tina’s Wonderlands le 25 mars 2022. L’opus offert aux joueurs PS4 grâce au PlayStation Plus est bien évidemment jouable en solo ainsi qu’en co-op. Vous y retrouverez l’esprit torturé de Tiny Tina, maîtresse d’un jeu de rôle fantasy sorti tout droit de son imagination, Bunkers and Badasses.

Pour finir, Planet Coaster: Édition console (PS5) vous mettra aux commandes de votre propre parc d’attractions. Dans ce jeu de gestion, vous devrez créer les attractions les plus folles, mais aussi satisfaire vos clients lors de leur séjour dans votre parc.

