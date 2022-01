PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en janvier 2022

Alors que le mois de janvier 2022 vient de commencer, Sony vient d’annoncer les jeux disponibles gratuitement grâce au PlayStation Plus. Comme d’habitude trois titres sont disponibles via le service afin de faire plaisir aux joueurs disposant d’une PS4 ou d’une PS5. Nous retrouvons ainsi Persona 5 Strikers, DiRT 5 et Deep Rock Galactic pour ce début d’année.

Les jeux PS4 et PS5 offerts en janvier 2022 grâce au PlayStation Plus

Après avoir offert aux joueurs abonnés au PlayStation Plus Godfall, LEGO DC Super-Vilains ou encore Mortal Shell en décembre 2021, Sony vient entamer l’année avec trois nouveaux jeux vidéo en janvier 2022. Pour rappel, les jeux précédemment cités peuvent toujours être ajoutés à votre bibliothèque jusqu’au 3 janvier. Après cette date fatidique, voici les jeux qui seront accessibles gratuitement du 4 au 31 janvier :

DiRT 5 – PS5 et PS4 ;

Deep Rock Galactic – PS5 et PS4 ;

Persona 5 Strikers – PS4.

Si ces jeux PlayStation Plus du mois de janvier 2022 ne vous disent rien, vous avez de la chance. Nous vous proposons en effet une courte présentation de chacun d’entre eux. DiRT 5 est tout simplement le jeu de course de la célèbre licence DiRT sorti en novembre 2020. Contrairement aux volés précédents, l’expérience rally a été complété par une conduite plus arcade ainsi qu’une expérience plus colorée.

Deep Rock Galactic est de son côté un FPS coopératif où vous êtes une troupe de nain devant accomplir des objectifs divers et variés dans des grottes jonchées de ressources précieuse. Des montres viendront bien évidemment vous compliquer la tâche. Si vous parvenez à accomplir votre mission, vous n’aurez plus qu’à vous rendre dans votre vaisseau afin de rentrer avec votre butin.

Pour finir, le PlayStation Plus vous permettra de profiter du RPG Persona 5 Strikers. Ce spin-off de la célèbre sage vous emmène une nouvelle fois avec Joker et sa bande. Souhaitant passer des vacances d’été paisible, ces derniers vont bien évidemment être dérangés.

