Apple Watch : la couronne digitale pourrait bientôt être de l’histoire ancienne

Adieu la couronne digitale de l’Apple Watch ?

Le design de l’Apple Watch n’a jamais réellement changé. Toujours carrées avec un bouton latéral ainsi qu’une couronne digitale, mais avec des écrans toujours de plus en plus grande, les montres connectées d’Apple pourraient cependant voir leurs courbures changer. En effet, l’entreprise américaine réfléchirait à faire disparaitre la couronne de sa montre, permettant notamment de naviguer dans l’interface et d’effectuer un ECG pour certains modèles.

Dans une nouvelle publication, le site Patently Apple vient en effet de dévoiler un brevet d’Apple publié récemment par l’USPTO, soit l’Office américain des brevets et des marques. Cette demande avait été formulée par Apple il y a maintenant deux ans et demi, plus précisément en juillet en 2021. Via ce nouveau brevet, Apple présente ainsi un capteur optique à la place de la célèbre couronne digitale. Nous apprenons d’ailleurs que l’objectif de ce dispositif est de comprendre les gestes de l’utilisateur. Il permettrait aussi de mesurer plusieurs données biométriques : fréquence respiratoire et cardiaque, niveau d’oxygénation du sang, pression artérielle ou encore le volume sanguin.

En plus de cela, ce capteur pourrait logiquement reconnaitre des gestes similaires à la couronne digitale : un glissé vers le haut ou le bas permettrait ainsi d’effectuer le mouvement de roulement pour navigateur et une tape dessus remplacerait l’appui sur la couronne permettant de sortir d’une application ou d’accéder aux applications installées. Cette nouveauté viendrait ainsi permettre à Apple de gagner de la place sur l’Apple Watch.

Cette nouveauté serait aussi l’occasion d’intégrer d’autres composants à l’intérieur de ses montres connectées ou encore limiter la casse matérielle. On peut aussi penser que l’abandon de la couronne digitale permettrait de profiter d’une batterie plus grande. Reste maintenant à patienter afin de savoir si cet abandon de la couronne digitale va se concrétiser par la commercialisation ou non d’une future Apple Watch dans les années à venir.

