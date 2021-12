Solution P&C développe les toutes premieres lunette AR de Corée

Récemment, le marché de la demande de logiciels et d’appareils intégrant la réalité augmentée (AR) s’étend au-delà du B2C tel que les jeux et le divertissement pour s’étendre à divers domaines tels que la défense, l’architecture, les soins médicaux, l’éducation et la fabrication. Avec les grandes entreprises nationales et étrangères qui se démènent pour lancer des lunettes de réalité augmentée pour se préoccuper du marché en croissance rapide des lunettes intelligentes, il y a des petites et moyennes entreprises qui ont défié le marché mondial, menées par une technologie, un prix et une compétitivité de conception différenciés. Le principal leader est P&C Solution (CEO Chi-won Choi), qui est sur le point de développer et de commercialiser des lunettes AR autonomes pour la première fois en Corée.

Solution P&C à la conférence sur le Metaverse

P&C Solution, qui a participé au « Metaverse CG Global Biz Matching Road Show » organisé par l’Agence nationale de promotion de l’industrie informatique (NIPA), a fasciné les acheteurs par une technologie innovante et a réussi à faire connaître son nom aux marchés étrangers en participant au plus grand salon mondial de technologies de convergence virtuelle (XR).

Fondée en 2015, P&C Solution est une société spécialisée XR qui a remporté le « XR Air Force Training Metaverse Platform Project » en commençant par un projet de simulation d’entraînement militaire, a remporté le prix du ministre des Sciences et des TIC dans les logiciels liés au verre AR et a également été sélectionnée comme une entreprise de « Licorne K-baby ». Basée sur ses propres technologies « moteur AI » et « vSLAM », elle a développé « AR SMART GLASSES », qui est très utilisée dans diverses industries et se prépare à lancer des produits dans le but du premier semestre de l’année prochaine.

Notre plus grande compétitivité est que nous pouvons fournir des solutions complètes, des logiciels aux appareils qui entrent dans les lunettes de réalité augmentée. Les « LUNETTES INTELLIGENTES AR » auto-développées peuvent implémenter la réalité augmentée via son processeur ou son propre point d’accès sans se connecter à un téléphone mobile. La technologie de base qui s’en rend compte joue un rôle dans la réalisation d’une réalité augmentée plus réaliste en reconnaissant avec précision les objets du monde réel grâce à des technologies autodéveloppées. Actuellement, nous préparons des projets d’essai liés à AR/XR avec de célèbres grandes entreprises nationales et entreprises de construction L, D et K. Chi-won Choi, PDG de P&C Solution

P&C Solution prévoit de lancer des produits de type autonome Android sous le concept de kit de développement dans le but du premier semestre de l’année prochaine. Ce produit applique une nouvelle structure ergonomique et un nouveau design de type lunettes de soleil, et utilise Snapdragon XR2, la dernière puce mobile de Qualcomm, vous permettant de profiter de la réalité augmentée librement et confortablement sur un fond Android. Basée sur Snapdragon 855, l’entreprise vise à augmenter la compétitivité des prix et des services en créant des lunettes de réalité augmentée avec « B2B consumer customized » qui a une génération d’avance sur la fonction du concurrent.

Lunettes intelligentes AR pour le travail à distance

P&C Solution a déclaré qu’elle avait fixé l’objectif de demande comme B2B lorsqu’elle a appris que « AR SMART GLASSES » est très utile en tant qu' »outil de collaboration à distance » pendant les activités d’essai avec des entreprises nationales. Si un problème survient dans la chaîne de production d’une usine à l’étranger, le problème peut être identifié et une solution peut être présentée en temps réel grâce à des images sur place partagées par les travailleurs portant des lunettes de réalité augmentée avec des caméras sans leur rendre visite en personne, ce qui réduit considérablement le fardeau du temps et des coûts.

En réponse, le PDG Choi a déclaré : « En Corée, nous avons augmenté la valeur nominale de notre entreprise en menant des projets avec des entreprises de premier plan, mais il y avait de nombreuses difficultés à surmonter de l’établissement d’objectifs à l’établissement du réseau. » Au cours du processus d’analyse des sources de demande des concurrents et d’examen de la participation à des expositions pour progresser à l’étranger, j’ai appris l’existence du Metaverse CG Global Biz Matching Road Show organisé par le NIPA. Nous avons participé à la tournée de promotion de « AR SMART GLASSES », qui a d’abord été développée en Corée, sur les marchés étrangers et de découvrir diverses entreprises de contenu à utiliser pour nos appareils à lunettes, a-t-il ajouté.

P&C Solution a annoncé la conférence et a fait la promotion du stand par le biais de réunions biz sans contact et a participé à « AWE USA 2021 » (ci-après dénommé AWE) à travers cette tournée. Lors de la précédente réunion d’affaires sans contact, des réunions ont eu lieu avec plus de 10 consommateurs du monde entier, dont Israël, Singapour et les États-Unis.

Dans le cadre du programme de soutien aux tournées, j’ai participé à l’AWS, qui était la première exposition à l’étranger à laquelle j’ai participé. » Chez AWE, où des responsables de l’industrie mondiale de la XR peuvent se réunir pour partager les dernières technologies et promouvoir les produits en même temps, nous avons pu présenter des sujets de conférence, des stands d’exposition et des zones d’expérience avec le soutien du NIPA. Grâce à la promotion du stand, des réunions sur place avec plus de 100 entreprises ont été organisées, dont des contrats NDA ont été signés avec le conglomérat mondial A, et des réseaux ont été établis avec des entreprises mondiales de premier plan. En particulier, les acheteurs médicaux et de défense ont montré un grand intérêt pour leurs produits, ce qui soulève la possibilité de pionniers sur le marché. Grâce à la conférence, nous avons introduit une collaboration à distance avec des lunettes AR équipées d’une plate-forme XR et d’une fonction d’IA axée sur des études de cas. Lorsque j’ai entendu l’annonce, j’ai été surpris que plus de visiteurs aient visité le stand que je ne le pensais, et j’étais satisfait. Nous avons préparé le terrain pour un démarrage réussi grâce à des projets soutenus par le gouvernement tels que le NIPA, nous prévoyons donc de bien combiner cette opportunité et de mener des activités de marketing et de vente de manière plus régulières. Nous considérons les États-Unis comme notre marché d’outre-mer cible et prévoyons d’étendre le marché à l’Asie du Sud-Est et à l’Europe comme Singapour et la Malaisie à l’avenir. L’objectif pour l’année prochaine est de générer plus de 5 millions de dollars de ventes par le biais de contrats avec des agences de vente à l’étranger dans au moins 10 pays. Chi-won Choi, PDG de P&C Solution

P&C Solution, qui a connu les aspects positifs des marchés étrangers pionniers grâce à AWE, participera activement à des expositions à l’étranger telles que MWC et AWE 2022, les plus grandes expositions d’information et de communication au monde, à commencer par l’exposition CES à Las Vegas en janvier 2022.

Pendant ce temps, le « Metaverse CG Global Biz Matching Road Show » organisé par le NIPA est un projet qui soutient les activités de marketing mondiales, entre sur le marché et offre des opportunités d’échange d’affaires aux petites et moyennes entreprises coréennes qui ont d’excellentes technologies et services, mais qui ont de la difficulté à développer les marchés étrangers. Le projet a duré environ trois semaines du 8 au 26 novembre de cette année, et six entreprises prometteuses liées à XR en Corée y ont participé.