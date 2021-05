Dossier – Quel processeur PC choisir en 2021 ?

Choisir un PC n’est pas une chose aisée. Encore moins lorsque cet ordinateur doit être monté de toutes pièces, chaque pièce devant être réfléchie pour convenir au mieux à vos besoins. Le dossier d’aujourd’hui va traiter de la pièce maîtresse, celle sans laquelle démarrer n’est pas possible (on peut dire ça de plusieurs pièces bien sûr). Vous l’aurez deviné, nous allons parler du Processeur. Deux marques historiques en distribuent, Intel et AMD. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, qu’est ce qu’un processeur et surtout à quoi ça sert ?

A quoi sert un processeur ?

Le processeur est un élément important de votre ordinateur, sans lui aucune possibilité de démarrer votre machine. On vous l’a déjà dit mais c’est tout de même important de le répéter !

Il effectue un nombre inimaginable de calculs. Faisant la traduction entre le binaire natif de tout élément informatique et le langage de l’application, il sert donc principalement à l’échange de données entre le disque dur, la carte mère et la mémoire vive.

Pour faire simple, si un programme fonctionne correctement ou s’affiche à l’écran d’une manière fluide, c’est grâce au processeur ! Nombre de cœurs, threads ou encore fréquence, nous verrons tout cela par la suite.

Des cores, threads, fréquence ? Qu’est ce que ça signifie ?

Pour rester abordables, nous n’entrerons pas dans les détails techniques. Mais pour parler tout de même du processeur en lui même, plusieurs points sont à analyser sur celui-ci afin de mieux le comprendre.

En effet les processeurs peuvent être résumés en 4 points très importants qui les composent :

Le nombre de cœurs

La mémoire cache

La fréquence

La puce graphique

Le Socket (comprenez le « gabarit » du produit) est également à prévoir, en prenant une carte mère et un ventirad compatibles avec le processeur. C’est pourquoi il est préférable de se diriger vers des processeurs au socket commun, comme le fameux 1200 de chez Intel ou le AM4 de chez AMD.

Combien de cœurs (cores) et de Threads dans un processeur ?

Attention ici à bien faire la distinction entre entre les cœurs (core) physique, et les threads qui sont par extension des cœurs virtuels.

Par exemple un Intel Core i7-11700F possède 8 cœurs, et 16 threads, il faut alors comprendre que chaque cœur physique est exploité comme étant 2 cœurs. Cette technologie chez Intel s’appelle HyperThreading et il existe un équivalent chez AMD, la techno SMT. Ainsi un Ryzen 7 3800X aura 8 cœurs et 16 Threads tout comme le modèle de chez Intel. Notez tout de même que ces deux technologies ne sont implantées uniquement dans les modèles haut de gamme.

Pour résumer tout ceci, les cœurs sont intéressants à regarder sur un processeur, auparavant la fréquence était l’élément principal à privilégier, désormais cet élément est le nombre de cœurs.

Les processeurs de 4 à 6 cœurs conviendront parfaitement à la plupart des usages actuels. Même si pour un usage plus poussé ou pour du gaming, un processeur à huit cœurs et 16 threads sera le nec plus ultra !

Et qu’en est-il de la fréquence ?

Comme expliqué plus haut, la fréquence n’est pas l’élément le plus important désormais. Ayant laissé sa place aux cœurs, un processeur Octo Core à 3 GHz sera beaucoup plus puissant qu’un Dual Core à 4 Ghz.

La fréquence aura son importance pour les tâches mono thread, qui ne peuvent donc pas être mises en parallèle. Toutefois, les processeurs actuels ont une fonction turbo qui leur permet de réaliser des prouesses. Ainsi, un Intel Core i7-11375H annoncé à 3,3 GHz peut aller jusqu’à 5 GHz avec la fonction Boost !

La fréquence peut aussi être modifiée grâce à l’overclocking ! Auparavant réservé aux bidouilleurs, l’overclocking s’est largement démocratisé et les constructeurs proposent désormais des processeurs « overclockable ».

Pour les reconnaître, Il faut une fois de plus lire les références, en effet Intel référence les processeurs overclockable par la lettre « K« .

Pour sa part AMD ne bride pas ses processeurs, et sont tous overclockables.

Tout en admettant bien sûr que votre carte mère vous le permette.

Attention ! L’overclocking peut être dangereux pour votre système, et de ce fait la garantie ne pourrait pas couvrir cette manipulation !

Un petit mot sur le chipset graphique, si vous êtes à la recherche d’un processeur sans avoir de carte graphique, c’est possible. Les processeurs Intel (la plupart, sauf les références en F ou KF ou socket 2066) sont dotés d’une puce HD Graphics 630 qui permet d’effectuer la quasi-totalité des tâches de bureautique. Chez AMD, seules certaines références (les APU, Athlon, et « G ») disposent d’un chipset graphique (Radeon) plus puissant qu’Intel. Ils peuvent donc prendre la place d’une carte graphique même pour du gaming léger.

AMD ou Intel ?

Entrons dans le vif du sujet, quel processeur choisir réellement ?

Il s’agit là bien sûr des deux leaders du marché.

Les deux se livrent bien entendu une guerre sans merci. Mais qui est le plus puissant ?

Il est compliqué de déterminer un vainqueur en effet même si AMD a rattrapé le retard qu’il avait accumulé, celui-ci prend une légère avance sur son concurrent Intel. Chaque marque possède une utilisation pour laquelle il excelle. Par exemple AMD est très bon lorsqu’il s’agit du Gaming. Mais a contrario si il s’agit de faire du multitâche et l’usage d’application lourde, Intel est alors meilleur !

Dites-vous simplement que plus vous allez vouloir gérer de tâches en simultané plus il vous faudra un processeur possédant plus de cœurs.

Évidemment, si votre budget le permet nous ne saurions que trop vous conseiller d’opter pour les processeurs de dernières générations. En effet, en plus d’être plus performant, ceux-ci sont généralement moins énergivores. En plus le retour sur investissement est plus intéressant, car vous le garderez plus longtemps.

Nos recommandations

Gaming

Pour une utilisation Gaming, il ne faut surtout pas rechigner sur le processeur. En effet la carte graphique fonctionne de concert avec le processeur. Imaginez simplement une Ferrari avec des pneus de Clio … aucun intérêt !

Pour le coup autant avoir du bon matos et voici notre sélection :

Produit disponible sur Intel Core i9-11900K (3.5 GHz / 5.3 GHz)

Voir l'offre 680,18 €

Produit disponible sur AMD Ryzen™ 7 5800X

Voir l'offre 289,99 €

Montage 3D et DAO

Pour cette partie, le processeur bien qu’important ne joue cependant pas un rôle crucial. Il s’agit là en effet d’avoir une bonne quantité de RAM.

Voici notre sélection :

Produit disponible sur Core I7-11700K 3.60GHZ

Voir l'offre 411,00 €

Produit disponible sur AMD Ryzen 5 3600

Voir l'offre 149,99 €

Bureautique légère ou multitâches

Pour de la bureautique, il n’est pas nécessaire d’avoir un processeur hyper puissant. Si vous utilisez votre ordinateur pour du traitement de texte, téléchargement, et navigation web, la charge sur le processeur ne sera pas énorme, voire même futile.

Mais pour éviter les « lags » et pour obtenir le meilleur rapport qualité prix, voici notre sélection :

Produit disponible sur INTEL Core i3-10100 3.6GHz LGA1200 6M Cache Boxed CPU, BX8070110100

Voir l'offre 149,00 €

Produit disponible sur Lenovo AMD Ryzen 3 4300GE Zen 2 AM4 3,5 GHz 4 cœurs 8 cœurs Turbo 4 GHz R6 GPU

Voir l'offre 208,34 €

Libérez le kraken !

Comme pour tous les produits, il y a sa version monstrueuse.

Bien que peu utile dans la plupart des configurations il s’agit là de puissance à l’état brut, et cela serait dommage de ne pas les présenter !

Produit disponible sur INTEL i9-10980XE LGA2066(3Ghz/24.75M)(BX8069510980XE) *5340

Voir l'offre 1 044,49 €