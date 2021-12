Oppo présente les AirGlass, des lunettes de réalité augmentée

Lors de l’Inno Day 2021, le constructeur Oppo, connu pour ses smartphones, a présenté AirGlass, un accessoire de réalité assistée qui se greffe a une paire de lunettes. Un an après lе соnсерt Орро АR Glаѕѕ, Oppo commercialise un accessoire connecté qui se rapproche du projet Google Glass.

AirGlass : les nouvelles Google Glass ?

Le AirGlass d’Oppo se présente sous la forme d’un monocle venant se greffer sur la branche d’une monture de lunettes. Le dispositif pèse 30 g et son fabricant promet le « même confort qu’une paire de lunettes ordinaires ».

Côté design, on retrouve un châssis tout en longueur, dans lequel on retrouve le SoC, un Snapdragon Wear 4100, la RAM, le stockage, la batterie et un microprojecteur. Ce dernier est le système de projection le plus compact sur le marché avec un volume de seulement 0,5 cm³. Mais ne vous fiez pas à sa taille : le microprojecteur offre un rendu de 1 400 nits.





Niveau application, l’appareil embarque des programmes maison tels que Météo, Calendrier, Santé, Navigation ou encore Traduction.

Oppo AirGlass : un accessoire qui se fixe à une monture de lunettes

Oppo promet une autonomie de 3 heures en usage continu et 40 heures en vieille. Sur la surface de la coque se trouvent des commandes tactiles afin de contrôler AirGlass.

L’accessoire vient se greffer sur une monture de lunettes « presque » classique. En effet, cette monture doit disposer d’un système d’attache spécifique. Bien évidemment, Oppo propose des montures adaptées, sur lesquelles vous pouvez monter des verres avec ou sans correction.

Les lunettes pourront être utilisées avec n’importe quel smartphone Oppo doté de ColorOS 11. AirGlass sera commercialisé en Chine au premier trimestre 2022 dans deux finitions différentes (noire et blanche). Aucune information n’a été communiquée par rapport au prix ou sur une éventuelle sortie en Europe.

Encore un peu de temps ? Découvrez Oppo Find N : le nouveau smartphone pliable qui s’attaque au Galaxy Z Fold 3 de Samsung !