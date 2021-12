Remplacer Google Photos par un serveur NAS

Depuis juin 2021, l’ajout de nouvelles photos sur l’application Google Photos est décompté de votre stockage drive de 15 Go offert. Dès lors, si vous faites beaucoup de photos, il va rapidement falloir passer sur une offre payante. De plus, vous n’avez peut-être pas envie d’avoir vos photos de famille sur un cloud distant avec un risque de les retrouver un jour sur la toile. Alors, pourquoi ne pas les sauvegarder directement sur votre serveur NAS à la maison ?

Les fonctionnalités de Synology Photos

Synology Photos est la toute nouvelle application apparue avec DSM 7 pour gérer ses photos. Vous y retrouverez l’ensemble des fonctionnalités que vous pouviez retrouver chez Google comme :

La vue dossier ou chronologique

Procédez à un filtrage par propriétés (Heure, date, modèle d’appareil photo, etc…)

Chaque compte peut choisir un stockage privé ou partagé

Organisez les photos à l’aide d’albums

Vous pouvez classer vos photos dans différents albums Synology Photos sans pour autant dupliquer les photos. Choisissez parmi les trois types suivants :

Des albums automatiques : générés automatiquement, regroupés à l’aide de la reconnaissance faciale. En plus de la géolocalisation, de balises, par types de fichiers et en fonction de la date de chargement.

Albums conditionnels : définissez des conditions personnalisées et laissez Synology Photos regrouper les images et vidéos correspondantes en temps réel.

Albums personnalisés : sélectionnez des photos et des vidéos à partir de n’importe quel dossier pour créer des collections de photos facilement accessibles.

Partagez vos photos de votre NAS en toute sécurité

Les bonnes choses sont faites pour être partagées néanmoins c’est encore mieux quand cela est fait en toute sécurité ! Vous pouvez alors partager sous la forme d’un album à d’autres utilisateurs ou directement avec une URL à des utilisateurs externes. Les liens de partage peuvent être sécurisés via des mots de passe ou des dates d’expirations avec une personnalisation pour chaque album partagé.

Un accès partout à vos données

Avec un NAS, vous gardez l’ensemble des avantages d’un service cloud classique avec l’accès à vos photos et vidéos partout dans le monde. Soit via les applications Android ou iOS ou bien via son navigateur internet.

En conclusion, acquérir un NAS comme ceux proposés par Synology est un excellent moyen de retrouver du contrôle sur des données aussi précieuses que nos souvenirs et de ne plus risquer de les perdre.

En complément, vous pouvez retrouver notre article sur les différents usages d’un NAS.

Cet article est écrit en collaboration avec Synology qui nous à fournis un NAS DS1500+ ainsi que Western Digital qui nous à fournis deux disques 12To de sa gamme RED spécialisée dans les NAS.

