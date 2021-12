Test – Huawei MatePad 11 : une polyvalence à toute épreuve !

Huawei tient sa réputation surtout grâce à ses smartphones, mais l’on oublie souvent qu’ils se sont diversifiés. Cela passe par des ordinateurs tels que le MateBook D16 que nous avons pu essayer, ainsi que par des tablettes. L’une de leurs dernières-nées en la matière est la Huawei MatePad 11. C’est la première tablette et second produit à accueillir HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei, en Europe. Elle figure comme un produit plutôt entré de gamme avec de potentiels usages multiples. Mais est-elle faite pour vous ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ici.

Caractéristiques de la Huawei MatePad 11

Taille écran 10,95 pouces Fréquence de rafraîchissement 120 Hz Résolution 2560×1600 (IPS) Capteur photo avant 8 Mpx Capteur photo arrière 13 Mpx Système d’exploitation HarmonyOS 2.0 Processeur Qualcomm Snapdragon 865 Mémoire vive 6 Go Stockage 64/128 Go Extension de mémoire microSD Wifi 6 Bluetooth 5.1 Connectique USB-C 3.0 Batterie 7250 mAh Haut-parleurs x4 Harman Kardon Poids 485 g Dimension 165.3 x 253.8 x 7.3 mm

Design et accessoires de la MatePad 11

Le design de la Huawei MatePad 11 se rapproche beaucoup de celui de sa grande sœur, la MatePad Pro. Seuls les bords sont un peu plus épais. L’écran de 11 pouces est très confortable et permet une utilisation fluide grâce à ses 120Hz, sans problème. Les coins de celui-ci sont arrondis dans le but de proposer la meilleure immersion possible. Malgré la dalle LCD, les couleurs restent très bonnes. De plus, les finitions sont très bonnes, le dos mat donne un côté premium au produit. Le bouton d’arrêt vient se placer sur la tranche gauche pour laisser la place à la partie aimantée où l’on pose le stylet, qui vient se recharger par induction.

Le M-Pencil est semblable à l’Apple Pencil mais version gris. L’utilisation est bonne et agréable, la réactivité est excellente. Seul point négatif, sa fragilité. Il est facilement cassable, problème déjà vécu avec le stylet de la MatePad Pro 2020. Cela n’affecte pas l’utilisation, mais l’aspect esthétique est tout de même impacté. Pour ce qui est du clavier, les touches sont petites et il faudra un temps d’adaptation. Mais pour de la prise de note par exemple, il fera largement l’affaire. La frappe est également agréable. Nous écrivons d’ailleurs ces lignes avec, et aucun problème ne se fait ressentir.

Performance et autonomie de la Huawei MatePad 11

L’appareil embarque à son bord un Snapdragon 865 de Qualcomm, en lieu et place des processeurs Kirin habituels chez Huawei. L’octocore, cadencé à 3.1 GHz, s’accompagne de 6 Go de RAM. Cette combinaison permet une fluidité d’utilisation impressionnante. Tous les logiciels sont supportés, notamment au niveau du montage vidéo ou photo. De même pour les jeux vidéos les plus gourmands qui n’auront aucun mal à tourner, tels que Fortnite (encore disponible ici puisque Huawei ne l’a pas bloqué) ou autre.

Pour ce qui est de l’autonomie, la MatePad 11 possède une batterie de 7250mAh. Il vous faudra au moins deux jours d’utilisations types prises de cours pour pouvoir complètement la décharger. Celle-ci a d’ailleurs tenu 16 heures en regardant des vidéos en qualité 1440p. Il s’agit d’un excellent résultat qui prouve l’efficacité de la batterie. Pour la recharger entièrement, il faudra attendre 2 heures et 45 minutes, ce qui reste plus qu’acceptable.

Connectivité et connectiques

Du côté de la connectivité, la Huawei MatePad 11 est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Cependant, il n’est pas possible d’introduire une carte SIM dans la tablette. Une spécialité de chez Huawei est également présente avec le Huawei Share qui permet de partager des fichiers rapidement et simplement en sans-fil, entre deux appareils Huawei. Au niveau de la connectique, la firme chinoise à fait très simple avec un seul et unique port USB-C 3.1. La marque fournit tout de même un adaptateur USB-C vers Jack 3.5mm, pour permettre de brancher vos écouteurs ou votre casque. Il également possible d’y glisser une carte micro-SD en la glissant dans le tiroir dédié.

Audio de la MatePad 11

La Huawei MatePad 11 est équipée de quatre haut-parleurs, deux de chaque côté de l’appareil. Ceux-ci sont signés Harman Kardon, une marque spécialisée dans la conception d’enceinte, appartenant à Samsung et faisant partie du même groupe que JBL ou AKG. Sur le papier, cela promet donc. Dans les faits, c’est très bon également. Le son est d’excellente qualité, ce qui reste rare sur ce genre d’appareil. Il est évidemment impossible de comparer avec une enceinte dédiée, mais Huawei nous a déjà habitué à pire comme sur le MateBook D16, où les haut-parleurs n’étaient pas d’une qualité supérieure.

Photo et vidéo

La photo et la vidéo sont des éléments très secondaires sur les tablettes puisque les téléphones vont être privilégiés pour ce genre d’usage. Mais la présence de capteur peut parfois être d’une certaine aide, notamment pour dépanner si besoin. Ici, le capteur principal est de 13 mégapixels, ce qui est très peu comparé aux smartphones récents. Le capteur frontal revendique, lui, 8 mégapixels. Cela permettra de prendre quelques clichés si besoin, mais rien de bien extraordinaire ou exceptionnel. L’appareil peut tout de même se venter de pouvoir enregistrer des vidéos en qualité 4K, même si peu d’intérêt encore une fois.

Conclusion

Pour conclure, la Huawei MatePad 11 est une très bonne tablette. Elle possède une polyvalence à toute épreuve puisqu’elle se trouve être aussi bonne du côté multimédia, avec une batterie excellente, un taux de rafraîchissement 120Hz pour l’écran, et une qualité audio bluffante. Son clavier et son stylet lui permettent également de se distinguer du côté de la productivité, pour de la prise de cours ou autre. Et même si, comme sur toutes les tablettes, c’est au niveau de la photo que l’appareil pêche, elle n’en reste pas moins l’une des meilleure du marché, surtout pour son prix, plus qu’abordable. Elle n’a pas à rougir face à ses concurrentes telles que la Lenovo Tab P11 Pro, la Samsung Tab S8 ou l’iPad Pro d’Apple.