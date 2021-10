Galaxy Tab S8 : voici toutes les informations sur la tablette Samsung

Une nouvelle fuite d’information vient gâcher l’effet de surprise concernant la Galaxy Tab S8. En effet, l’informateur OnLeaks vient de publier des rendus dévoilant complètement la prochaine tablette de Samsung. La fiche technique de l’appareil a même été précisée, tout comme son prix de vente.









Les derniers détails sur la Galaxy Tab S8

Alors qu’une Galaxy Tab S8 Ultra avec un écran de 14,6 pouces fait parler d’elle, Samsung s’apprêterait à dévoiler dans un premier temps un modèle plus classique : la Galaxy Tab S8. Cette version vient d’ailleurs de faire l’objet d’une nouvelle fuite d’information. L’informateur français OnLeaks (Steve Hemmerstoffer) vient en effet de dé voiler des rendus 3D.

Dévoilés en collaboration avec le site indien Zouton, les visuels permettent de remarquer une grande ressemblance avec le modèle précédente : la Galaxy Tab S7. La tablette Galaxy Tab S8 de Samsung s’équipe notamment d’un châssis en aluminium avec des séparations apparentes sur les bords haut et bas, à l’instar des iPhone 6 et 7. L’appareil vient aussi profiter d’un emplacement permettant d’attacher magnétiquement le stylet à l’arrière. On découvre aussi que la tablette profiterait d’une dalle de 7 pouces, d’un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton d’allumage et de verrouillage, mais aussi d’une épaisseur de 7 mm.

Zouton vient ensuite ajouter quelques précisions sur la fiche technique de la Samsung Galaxy Tab S8. D’après le site, l’écran de la tablette serait LCD avec une définition de 1600 x 2560 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. D’autres rumeurs affirment que le produit aurait droit à un processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Pour finir, la batterie serait de 8 000 mAh et serait compatible avec la charge rapide 45W.

Au niveau de la date de disponibilité et le prix de vente, les estimations penchent pour début 2022 et une tarification d’environ 650 dollars pour la version classique et 850 dollars pour la version améliorée.