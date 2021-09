Galaxy Tab S8 Ultra : une tablette Samsung avec un grand écran de 14,6 pouces

Depuis des années Samsung décline ses produits afin de créer des gammes des plus diverses pour couvrir tout type de besoins et de demandes. La nouvelle Galaxy Tab S8 ne dérogera certainement pas à la règle. Ainsi on pourrait voir arriver prochainement 3 nouvelles tablettes Android Samsung siglées Tab S8 dont la plus puissante, la Galaxy Tab S8 Ultra.

Logo Samsung

Des fuites qui font rêver

En effet, selon les leaks publiés par Ice Universe, la future tablette de Samsung pourrait être l’une des plus grandes jamais commercialisées. Ce point sur la grandeur vaut certes pour la puissance, mais aussi pour l’écran. C’est là le propos tenu par Ice Universe qui nous rapporte l’implantation d’un écran de 14,6 pouces. Comparé à la Galaxy Tab S7+ on gagne 2,2 pouces tout en gardant un écran OLED possiblement compatible avec la technologie LTPO du dernier Galaxy S21 Ultra. Cette technologie touche à la fréquence de rafraichissement de l’écran qui pourrait ainsi varier entre 10 et 120Hz selon les besoins et usages.

Concept Galaxy TAB S8

Une tablette aux caractéristiques croustillantes

Par ailleurs une autre donnée intéressante concerne la batterie. La Tab S8 Ultra devrait embarquer une batterie de 11 500 MhA. C’est presque 15% de plus que la Tab S7+, une batterie massive qui devrait couvrir plus d’une journée d’utilisation. Côté puissance on devrait être servi. La tablette en Europe devrait embarquer un processeur Snapdragon 898 permettant de répondre à des tâches des plus exigeantes. Enfin, au niveau du son la tablette pourrait embarquer huit haut-parleurs stéréo à l’instar de sa concurrente chinoise la Xiaomi Pad pro 5. Enfin, niveaux photos la tablette embarquera 4 objectifs dont un grand-angle et un ultra grand-angle et une encoche frontale pour loger 2 des caméras.

Une interface classique et efficace signée Samsung

Outre l’aspect hardware, côté software on retrouvera un système d’exploitation Android avec la surcouche Samsung habituelle. Ainsi la tablette sera en mesure d’exploiter au mieux le fameux S-Pen de la marque d’une part. Mais également de supporter un traitement des photos poussé, de quoi appuyer les 4 objectifs de la machine (2 avant et 2 arrière). Aucune annonce de la marque pour le moment, mais nul doute que le constructeur coréen nous prépare du bon. Il nous reste à attendre quelques mois pour voir la tablette sur scène pour espérer une sortie début 2022.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Samsung Galaxy Tab A8 : le design de la tablette abordable se dévoile !