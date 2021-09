Les technologies RAID pour optimiser le stockage de vos données

La partie stockage d’un NAS est composée d’un ou plusieurs disques durs. C’est un point crucial puisque vous allez y placer de nombreuses données personnelles de façon pérenne et fiable. Afin de pallier aux risques de défaillances d’un disque dur, Synology propose d’utiliser les technologies RAID.

Que sont les technologies RAID ?

Les technologies RAID (Redundant Array of Inexpensives Disks) sont des systèmes qui permettent d’utiliser plusieurs disques qui fonctionnent de concert afin de gagner en performances, optimisation d’espace disque ou encore en fiabilité. En effet, le RAID assure la récupération des données en cas de perte d’un des disques montés. Non, il n’y a pas de magie, que de la technologie, mais on va vous expliquer tout cela très simplement. Le RAID peut être implémenté sur des systèmes d’au moins deux disques. Dans la mesure du possible, il est fortement recommandé d’utiliser des modèles identiques.

RAID 0 à partir de 2 disques durs

Dans cette configuration, les performances du système sont améliorées, car les données sont réparties équitablement afin de bénéficier de performances deux fois plus élevées. Le second avantage, c’est qu’en l’absence de duplication des données vous disposez de l’ensemble de l’espace disque disponible. Néanmoins, cela présente un énorme inconvénient puisque les données ne sont pas dupliquées : en cas de défaillance d’un disque, l’ensemble de vos données sont perdues.

RAID 1 avec deux disques durs

La configuration RAID 1 permet de sécuriser vos données avec deux disques durs. Le premier disque va automatiquement être dupliqué sur le second. Si l’un des deux venait à tomber en panne, le deuxième contiendrait l’ensemble des données, sans aucune perte. Ici, on va mettre en avant la sécurité et non plus les performances.

RAID 5 avec au minimum 3 disques durs

Le RAID 5 fonctionne grâce à un système de parité qui répartit une petite partie des données sur chaque disque. Une nouvelle fois, ce ne sont pas les performances qui sont recherchées, mais plutôt un compromis entre sécurité et espace de stockage disponible. Pour calculer l’espace de stockage, il suffit d’additionner le stockage de l’ensemble des disques et d’en retirer la capacité d’un seul des disques. Par exemple, si vous avez trois disques durs de 200 Go, vous n’aurez pas 600 Go disponibles, mais 400 Go. Tout comme le RAID 1, elle permet de pallier la défaillance d’un disque dur.

Il existe d’autres technologies de RAID, néanmoins elles ne sont pas courantes dans les équipements grand public. Vous pouvez tester les différentes configurations possibles via un outil fourni par Synology.

Nos recommandations

On vous recommande de privilégier les technologies RAID 1 ou bien RAID 5. En sacrifiant l’espace d’un disque, on s’assure de la sécurité des données stockées et de leur intégrité.

En complément, vous pouvez planifier des tests périodiques S.M.A.R.T. sur votre NAS. Ce test va analyser vos disques afin de déterminer la fiabilité d’un lecteur à l’aide de divers indicateurs (erreurs mécaniques, électriques…).



Vous avez désormais l’ensemble des clés pour assurer la sauvegarde de vos données sur votre serveur NAS et d’anticiper les pannes matérielles. De plus, vous pouvez retrouver notre article sur les différents usages d’un NAS.

Cet article est écrit en collaboration avec Synology qui nous à fournis un NAS DS1500+ ainsi que Western Digital qui nous à fournis deux disques 12To de sa gamme RED spécialisée dans les NAS.

